“AI依存者”エルフ荒川「全女子に言いたい。寂しい夜は男じゃなくてAI！」
お笑いコンビ・エルフの荒川（29歳）が、9月23日に放送されたトーク番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演。「全女子に言いたい。寂しい夜は男じゃなくてAI！」とAIの効用について語った。
「AI依存」というテーマで、「AI依存者」だと話すエルフ・荒川が「夜とかどうしても寂しい夜があって、聞いてみようと思って。『なぜ寂しい夜があるの？』って」とAIに聞いてみたところ、夜に聴いたら落ち着くプレイリストを作ってくれたという。荒川は「全女子に言いたい。寂しい夜は男じゃなくてAI！」と語る。
大久保佳代子が「いや、寂しい夜は1人で寂しさに耐えるっていう時間が大事なんだよ」とアドバイスするが、荒川は「大久保さんの言うこと、本当にわかるんですけど、でもね、大久保さんみたいになりたくないんですよ！」と反論。大久保は「誰がなれの果てだよ！」とツッコミを入れた。
ChatGPTにハマった松坂桃李、“チャッピー”はどんなときに使ってる？（Narianri.com）
柏木由紀、“AIに人生相談”明かす「『柏木由紀のいい所を教えて』とか」（Narianri.com）
オードリー若林、ChatGPTと「一番しゃべってますね。地球上の人の中で」（Narianri.com）
伊藤沙莉、自己肯定感上げてくれて優しい“ちゃぴお”と「ずっとしゃべってる」（Narianri.com）
原菜乃華の“ChatGPT熱”がアツい「ちょっとずつ自分の理想の人格ができあがってくる」（Narianri.com）
堀田真由「ChatGPTと話すのがすごく楽しくて（笑）」ドラマに入る時に相談も（Narianri.com）
ChatGPTに“失恋”した女性、全てを打ち明けていた会話内容が消失…（Narianri.com）
女子小学生の“ChatGPT活用事情”、画像加工・宿題・創作活動・悩み相談など（Narianri.com）
「AI依存」というテーマで、「AI依存者」だと話すエルフ・荒川が「夜とかどうしても寂しい夜があって、聞いてみようと思って。『なぜ寂しい夜があるの？』って」とAIに聞いてみたところ、夜に聴いたら落ち着くプレイリストを作ってくれたという。荒川は「全女子に言いたい。寂しい夜は男じゃなくてAI！」と語る。
ChatGPTにハマった松坂桃李、“チャッピー”はどんなときに使ってる？（Narianri.com）
柏木由紀、“AIに人生相談”明かす「『柏木由紀のいい所を教えて』とか」（Narianri.com）
オードリー若林、ChatGPTと「一番しゃべってますね。地球上の人の中で」（Narianri.com）
伊藤沙莉、自己肯定感上げてくれて優しい“ちゃぴお”と「ずっとしゃべってる」（Narianri.com）
原菜乃華の“ChatGPT熱”がアツい「ちょっとずつ自分の理想の人格ができあがってくる」（Narianri.com）
堀田真由「ChatGPTと話すのがすごく楽しくて（笑）」ドラマに入る時に相談も（Narianri.com）
ChatGPTに“失恋”した女性、全てを打ち明けていた会話内容が消失…（Narianri.com）
女子小学生の“ChatGPT活用事情”、画像加工・宿題・創作活動・悩み相談など（Narianri.com）