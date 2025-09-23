【GU × rokh】がセンス別格！ お値段以上に使えそう♡「グレー色ワンピ」

毎回売り切れが続出するほど人気の【GU（ジーユー）】 ×【rokh（ロク）】の、第三弾コラボが9月26日（金）に販売開始予定！クラシカルなムード漂うラインナップの中から、編集部が注目したのは「グレーのワンピース」。グレーはトレンドカラーにも浮上していて、積極的に取り入れたいところ。遊び心を感じさせるrokhらしいディテールにも注目しながら、その魅力をご紹介します。

シルエット美人になれそうなグレーワンピ

【GU】「2ピースニットミニワンピース」\4,990（税込）

ミニ丈のキャミワンピと、襟付きトップスがセットになったニットアイテム。キャミワンピはフィット ＆ フレアなシルエットで、着るだけでシルエット美人な雰囲気を演出できそう。襟付きトップスはダイヤ柄の編み地でさりげなくプレッピーなムードも漂います。パンツをレイヤードしてモードに、ワンピ単体でタイツ ＆ ブーツを合わせてフェミニンにと、その日の気分でコーデを楽しんで。

異素材レイヤードでこなれ感を

【GU 】「2ピースシャツミニワンピースセット」\4,990（税込）

こちらはミニ丈のシャツワンピと、ビスチェ風ワンピースのセット。シャツワンピを一枚でさらりと着ればクリーンで知的な印象に、ビスチェ風ワンピを重ねればモード感あふれるスタイルを楽しめそう。シャツワンピの袖に配されたボタンを開ければ、rokhらしいケープシルエットになる仕様も見逃せないポイントです。

Writer：licca.M