大谷は前日に53号…球団公式カメラマンが遅れて投稿

歴史的瞬間の臨場感あふれる1枚だった。ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）のジャイアンツ戦で53号を放ち勝利に貢献。試合後には自身のインスタグラムを更新し、53号を放った瞬間の画像を投稿したが、“元の写真”は球団公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が捉えたものだと判明した。一夜明けた21日（同22日）に同氏が投稿した。

大谷は6回に左中間スタンドへ2試合連続となる53号を放った。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度の逆方向弾で、リーグトップの53号だったカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並んだ。

この試合後、大谷はストーリーズ機能で打った瞬間の写真を紹介。センター方向から収められたカットで、大谷がゆっくりと確信歩きを始めており、その背景のスタンドでは歓喜するファンの姿。立ち上がってバンザイしている人もいた。打たれた右腕ペゲーロも呆然と打球の方向を見送っている。

スーフー氏が大谷の投稿から約11時間後に自身のインスタグラムでも公開したことで、同氏が撮ったものだと判明。“引き”の構図で撮られた迫力ある画像で、大谷も思わず自身のSNSで公開していた。

なお、ドジャースは21日（同22日）もジャイアンツと対戦したが、1-3で逆転負けを喫した。大谷は4打数1安打2三振だった。（Full-Count編集部）