12人産んだ助産師HISAKOさん、「離婚はアリなのかな」暴言夫との生活に悩む視聴者へ“本音アドバイス”

【暴言夫との生活】見切りつけるべき？経済・育児不安はなんとかなる！？（お手紙シリーズ）と題した動画で、YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKO」のHISAKOさんが、視聴者から寄せられた夫の暴言に悩む“ママ”からの手紙に本音でアドバイスする姿が話題となっている。



夫から「お前障害者か？」「おいゴミ！」などと日常的に暴言を浴びせられ、さらに生後4ヶ月の我が子にも「ダウン症」など差別的な言葉を投げつける…。そんな現状に悩む母親は、経済的な不安や実家を頼れない事情、そして再婚後の不安などからなかなか離婚に踏み切れず、「どうすればいいのか」と苦しみを訴えた。



この相談に対しHISAKOさんは、医療従事者の立場から「こういうケース、相談でも本当に多い」としつつ、「私は精神科のドクターではない」とした上で、「旦那さんに何らかの発達的特性があるのかもしれない」と独自の視点を示した。「彼を変えるというのはまずまず無理だと思っておいて欲しい」「これから先も彼は子供に暴言を吐くと思います」と率直な分析を伝えた。



その上で「悪気があれば改善の余地があるけど、本人の認知の問題であれば妻や家族、カウンセラーでも変えられないことが多い」と主張し、「私たちがそれをどう受け取るか、認知の方法を変えるしかない」と現実的な対応を提案。暴言が子供に与える影響についても触れ、「子供は大好きなママのことをパパがゴミって呼んでいるのを見ると、すごくザワザワする。お家が安心できる場所ではなくなる」と指摘した。



さらに「このパターンは、離婚はアリなのかなって、正直思ったりもします」と踏み込んだ発言も。離婚のハードルになっている経済面については「案外、離婚しても一人親でやっていける。知らないから踏み込めない人が多い」と語り、専門家への相談を強く推奨。「プロにちゃんと頼んで計画を組んでもらう。そうやって現実を把握した上で判断した方が絶対いい」と背中を押した。



「子供たちにとって一番大切なこと、それはママがお家で心からの笑顔でいること」とHISAKOさん。「形だけの家族が幸せとは限らない。子供とママの心の安心こそが一番大事」と結んだ。



最後に、「具体的な相談はweb相談や専門家、資金のアドバイザーをぜひ活用してほしい」と呼びかけ、「大丈夫、健康な体さえあればやっていけます！」と視聴者の不安を優しく励ましている。