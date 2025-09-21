¥É·³¤Î°ÎÂç¤Ê453¢ª¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡×¡¡¡ÈºÆÅÐ¾ì¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖºÇ¹â¤À¡×
Íè¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¡Ö¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë7-5¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö3¡×¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Î¡Ö3000Ã¥»°¿¶µÇ°¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£Íè¾ì¼Ô¤Ëº¸ÏÓ¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¡£4²ó1/3¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ4»Íµå2¼ºÅÀ¡£Ëè²ó¤Î6Ã¥»°¿¶¤Ç¡È¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¡É¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¹ßÈÄÄ¾¸å¤Î5²ó¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬52¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¡¢453ÅÐÈÄ¤Ç222¾¡¡Ê96ÇÔ¡Ë¤ò¤¢¤²¤¿º¸ÏÓ¤Î²ÖÆ»¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¡É°ì¿§¥à¡¼¥É¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ï¡Ö3000Ã¥»°¿¶µÇ°¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î²ÈÂ²¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¸ø¼°SNS¤¬¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢È¯¸«¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡×¡Ö¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥ÉÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖºÇ¹â¤À¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼Ìã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍß¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬SNS¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë