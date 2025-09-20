5回に逆転3ラン…「自信をもって打席に入れた」

【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、逆転の52号3ランを放った。試合後はNHKのフィールドインタビューに応じ、「しっかり打ち切れた」と笑顔を見せた。

1点を追う5回2死一、二塁だった。2021年サイ・ヤング賞左腕レイの外角高め、95.5マイル（約153.7キロ）フォーシームを振り抜いた。左翼ポール方向に突き刺さる豪快弾。打球初速100.2マイル（約161.26キロ）、飛距離370フィート（約112.78メートル）、角度30度の豪快な一発。大谷は直後にバットフリップで喜びを表現した。

52号については「バットに当ててフィールド内におさめたいと思っていたので、ファウルにならずにしっかり打ち切れたのでよかった。打った瞬間いくなと思った。その前の打席もいい捉え方をしていたので、自信をもって打席に入れた」と確信していたようだ。

また、この日は特別な試合だった。レジェンド左腕カーショーが今季限りでの現役引退を表明。本拠地公式戦最終登板は5回途中2失点と1点ビハインドの場面で降板し、負け投手となる可能性があった。そこで飛び出した豪快な一打に、大谷は「勝てたのでホッとしている。カーショーの記念の日に勝ちで終われたのはすごく大きい」と安堵の表情を見せた。

チームは3連勝を飾り、2013年から13年連続のポストシーズン進出を決めた。地区優勝へのマジックナンバーは「4」となった。大谷は「まずは最後までレギュラーシーズン1試合1試合大事にしたいですし、ポストシーズン進出に決めれたのは大きいと思うので、また明日切り替えて頑張りたい」と前を向いた。（Full-Count編集部）