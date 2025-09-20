µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ¤ÎÊÑÂÖÃÆ¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡×¡¡ÂÇµå¤ÏÃæÃÊ¢ª¶Ã¤¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¡¢¶Ã¤¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£19Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¡¢2²ó¤Ë12¹æ¥½¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£±Ë¤®¤Ê¤¬¤éº¸ÍãÀÊÃæÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À°ì·â¤Ë¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2²óÀèÆ¬¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÂçÀ¥ÎÉ¤ÎÅê¤¸¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤éÂª¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÇµå¤Ï¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ó¡¢ÃæÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤òÊüÁ÷¤·¤¿DAZN¤¬X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿ÂÎÀª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤¡£¡Ö¤³¤ì¤ÇÃæÃÊ¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹²¬ËÜ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥¥â¤¤¡×¡Öµ»¤¢¤ê²á¤®¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¡×¡Ö²¬ËÜ¤ÎÊÑÂÖÂÇ¤Á½Ð¤¿¡ª¡×¡Ö²¬ËÜµ×¡¹¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó½Ð¤¿¤±¤É¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊÑÂÖÂÇ¤Á¤ä¤ó¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡22»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï13¹æ¥½¥í¤âÊü¤Á¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë