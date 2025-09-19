iPhone 17¡¢º£Ç¯¤Ï¥¹¥ë¡¼¤«¤Ê...»ä¤¿¤Á¤¬¸«Á÷¤Ã¤¿ÍýÍ³
¸«Á÷¤ëÇÉ¤Î°Õ¸«¤Ï¥³¥Á¥é¡£
¤¤¤è¤¤¤èËÜÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿iPhone17¥·¥ê¡¼¥º¡¢Í½Ìó¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢ÍÍ»Ò¸«¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËiPhone¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤ÏÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸¡Æ¤¤·¤Æ·è¤á¤ë¤Î¤¬º£¤Î¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô/¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆ°¤Êý¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«Á÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢·èÃÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
LiDAR¤ÎÀÇ½¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÍÍ»Ò¸«
iPhone 16¡¢iPhone 14 Pro¡¢POCO F7 Pro¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Éð¼ÔÎÉÂÀ¡£Èà¤Î¾ì¹ç¡¢º£²ó¤ÎiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸«Á÷¤ê¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¡¢LiDAR¥»¥ó¥µ¡¼¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Þ¤ÇÍÍ»Ò¸«¤ò¤·¤¿¤¤¤¿¤á¡£iPhone¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼¥¹¥¥ã¥ÊÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥¤¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
17Pro¼Âµ¡¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢LiDAR¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¥¢¥×¥Ç¤·¤Æ¤¿¤éÇã¤¦¡ª¤¤¤ä¤µ¡¢iPhone Pro·Ï¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥á¥È¥êÍÑ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»£¤ëÄ¶¤ª¼ê·Ú¥ì¡¼¥¶¡¼¥¹¥¥ã¥Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
3D GS¤Ê¤éAndroid¤«Osmo360¤Ç¤¤¤¤¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦¸½¾õ¡¢ËÍ¤Î¾ì¹çLiDAR¡áiPhone¤Î²ÁÃÍ¤Ê¤È¤³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¤¥Ä¤¬¥â¡¼¥ì¥Ä¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÇã¤¦¡ª¡ÊÆóÅÙÌÜ¡Ë¡ÊÉð¼ÔÎÉÂÀ¡Ë
¸½¾õ¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¸«Á÷¤ê
¸½¹Ôµ¡¼ï¤È¤·¤Æ¡¢iPhone 15 Pro¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤½¤¦¤³¡£iPhone 15 Pro¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë5Ç¯°Ê¾å¤Î»ÈÍÑ¤ò¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢iPhone 17 ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¤Ç¤âÆÃ¤Ëº¤¤ê»ö¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ÎÉ¬Í×¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
iPhone 15 Pro¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£²ó¤Ï5Ç¯»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤¿iPhone 15 Pro¤Ç¤È¤¯¤Ëº£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
iPhone 17¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á¤Ë°ì½Ö¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤«¤é¤Þ¤¡¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¤½¤¦¤³¡Ë
iPhone¤ËºÇ¿·ÀÇ½¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤
iPhone 14 Pro MAX¡¢Pixel 9 Pro XL ¡¢Galaxy S25 Ultra¡£3¼ïÎà¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¾®Ìî»û¤·¤ó¤¤¤Á¤¬iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«Á÷¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÖiPhone¤Ë¤ÏºÇ¿·µ¡Ç½¤òµá¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¡£
AppleÀ½ÉÊ¤ÈÏ¢·È¤·¤ä¤¹¤¤ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤ËiPhone¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤ä¥«¥á¥é¤Ê¤ÉºÇ¿·µ¡Ç½¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ÏAndroid¥¹¥Þ¥Û¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
iPhone¤Ë¥«¥á¥é¤äAI¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·µ¡Ç½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢°ìÃ¶¸«Á÷¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Android¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢iPhone¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢´ðËÜÅª¤ËAppleÀ½ÉÊ¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë»ä¡£Apple¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢iPhone¤ò»È¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤ÏÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤âº£¤Ç¤Ï¡¢AI¤ä¥«¥á¥é¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ÏPixel¤äGalaxy¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢iPhone¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¡ÈºÇ¿·ÀÇ½¡È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤Æ»ý¤ÁÂ³¤±¤ëÈ¼Î·¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¸½¹Ôµ¡¼ï¤¬¤Ø¤¿¤ë¤Þ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤Æ¡¢ºÇ¿·ÀÇ½¤ÏAndroid¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤¬¸½¾õ¤Î¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊºÇÅ¬²ò¤Ý¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¾®Ìî»û¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎiPhone 16¹ØÆþ
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦µÜ¾ë·½²ð¤¬²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ÎiPhone 16¹ØÆþ¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡£Èà¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëiPhone XS¤¬¡¢iOS26ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¡¢Ã¼Ëö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤äµóÆ°¤Ë¸Â³¦¤¬¤¤¿¤³¤È¤¬µ¡¼ïÊÑ¤ÎÆ°µ¡¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ¿·¤ÎiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢eSIM¤Î¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»ÅÍÍ¡£ÊªÍýSIM¤¬»È¤¨¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤ÈÀ¤ÂåÁ°¤ÎiPhone 16¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£³¤³°¤Ø¤ÎË¬Ìä¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢SIM¤Î´ÑÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢iPhone 16¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤â¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¹Ôµ¡¼ï¤¬iOS26ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢Ã¼Ëö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢µóÆ°¤¬¸Â³¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¡£³¤³°¤È¹Ô¤Íè¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¡¢ÊªÍýSIM¤â»È¤¨¤ëÊý¤¬ÊÝ¸±¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ËÅª¤Ê°ÕÌ£¤È¼êÂ³¤¾å¤ÇÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤¯eSIM¤À¤±¤ÎiPhone17 ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1À¤ÂåÁ°¤Î¹ØÆþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤³°ÈÇ¤ÏÊªÍýSIM¤¢¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ê¤É¤â¤í¤â¤í¹ÍÎ¸¤·¤ÆiPhone 16¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊµÜ¾ë·½²ð¡Ë
¾®·¿iPhoneÉü³è¤Ë´üÂÔ
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦oh!ga¤¬iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«Á÷¤ë¤Î¤Ï¡Ö²èÌÌ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¼ê¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¡£iPhone 12 mini¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤Î¾ì¹ç¡¢¸½ºß»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëiPhone 14 pro¤â¤Ê¤«¤Ê¤«È©¤Ë¹ç¤ï¤º´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¾®·¿iPhone¡×¤ÎÉü³è¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢iPhone 17¤Ï¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¯iPhone 12 mini¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ÆiPhone 14 pro¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬²èÌÌ¤ÎÂç¤¤µ&½Å¤µ¤ËÁ´¤¯´·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Air¤ÎÇö¤µ·Ú¤µ¤Ë°ì½Ö¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤Î¿Æ»Ø¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Æ»È¤¦Ì¤Íè¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¡Å¤È¡£
¤Þ¤¿Ä¹¤¤Ä¹¤¤¡Ö¾®·¿iPhone¡×¤òÂÔ¤ÄÅß¤Î»þÂå¤¬Íè¤¿¤Ê¤È¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿ÀÇ½¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤È¥«¥á¥é¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ½¸Ãæ¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÏµÏ¿ÍÑ¤È¤·¤ÆÀ³¤ßÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«Á÷¤ê¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡ÖÄ¶¾®·¿¡×½Ð¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Å¡£¡Êoh!ga¡Ë
16 pro¤«¤é¤Ï1Ç¯¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â
¸½ºß¡¢iPhone 16 pro¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊÔ½¸Éô°÷¡¦¥Þ¥¨¥Î¡£¥«¥á¥é¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤Ë¤Ï¼æ¤«¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢1Ç¯¤Çµ¡¼ïÊÑ¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
48MPÅý°ì¥«¥á¥é¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ï¥·¥ó¥×¥ëÁ¢¤Þ¤·¤¤¤±¤É¡¢1Ç¯¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£»×¤¦¤È16 Pro¤ÇÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤¬48MP¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡£Ë¾±ó¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Þ¥¨¥Î¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢iPhone 17¤Ï¸«Á÷¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤Ç¤¹¤¬¡¢AirPods Pro 3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£iPhone¤ÏºÇ¿·µ¡¼ï¤Ë¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼þÊÕµ¡´ï¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ó¤Î¾ðÊó¤â¤Ê¤¤µ¯¤È´¤±¤Ç¥Ý¥Á¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éPods Pro¡£AirPods Pro1¡¤2¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¼¡¤Î¥â¥Ç¥ë½Ð¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ë¶ÉÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Apple¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤¢¤È¤«¤éµ¡Ç½¡ÊÀ½ÉÊ¤Î²ÁÃÍÊÑ¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ä¤Ä¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇºÇ½é¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬·ë¶É³Ú¤·¤¤¡£ÃíÌÜµ¡Ç½¤Ï¿´Çï¥»¥ó¥µ¡¼¡£ÇÉÀ¸µ¡Ç½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¿´Çï¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¸Ä¿Í¼±ÊÌ¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤â¤¢¤ê¡Ä¡£¡Ê¥Þ¥¨¥Î¡Ë
Source: Apple