¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤Î¶ìÇº¡ÖËèÆü¤½¤ì¤¬·ù¤Ç·ù¤Ç¡Ä¡×

9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¢¤Î¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢A¥Þ¥Ã¥½²ÃÇ¼¡¢¤½¤·¤ÆME:I¤ÎKEIKO¤ÈAYANE¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍèÅ¹¤·¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤ËÊ±¤·¤¿¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤ë¡Á¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¤ËÃøºî¸¢¤Ï¡©¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÇú¾Ð¤ä¤ê¤È¤ê
ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢ME:I¤ÎKEIKO¤Ï¡ÖÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¡¢¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Ë¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤ËÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È²¶¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È°Õ³°¤Ê²áµî¤ò¹ðÇò¤·¡¢KEIKO¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¤°¤é¤¤¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡£±Ä¶È¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ËèÆü¤½¤ì¤¬·ù¤Ç·ù¤Ç¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÄÅÅÄ¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î»Å»ö¡Ê·Ý¿Í¡Ë¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¤³¤³¤«¤éÅ¾¿¦¤Ï»×¤ï¤ó¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤«¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡£¤¢¤ÈÌ¡²è¸¶ºî¤È¤«¡¢Ãøºî¸¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÎÍß¤·¤¤¤Í¡£Ãøºî¸¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õ³°¤Ê¿¦¶È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢Ãøºî¸¢¤È¤«¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡¡°õÀÇ¤è¡¢°õÀÇ¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¿Ò¤Í¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¡Öºî¶Ê¤Î°õÀÇ¤Ê¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤í!?¡×¤È¥Û¥¯¥Û¥¯´é¡£
Æ¯¤«¤º¤È¤â¼«Æ°Åª¤Ë¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë°õÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÌ´¤òÊú¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¡£
·Ý¿Í¤Î¥®¥ã¥°¤Ë¤ÏÃøºî¸¢¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¡Ö¡Ø¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡Ù¤ËÃøºî¸¢¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¼è¤ë¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÉÔËþ¤½¤¦¤Ë¶«¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢KEIKO¤¬¡Ö¡Ø¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡Ù¤Ç¶Ê¤È¤«¤Ï¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¤¬¤¼¤ó¾è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Öºî»ì¤µ¤»¤Æ¤ä¡ª¡×¡Ö¶¦ºî¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ä¤í¤¦¤ä¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ËÃÇ¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö¡Ø¥¹¡¼¥¹¥¹¡¼¡Ù¤â¤¢¤ë¤Ç¡×¤È¤´¤ê²¡¤·¤¹¤ë»ÏËö¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤Þ¤Ç²Î¤¤½Ð¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡Ö¾¡¼ê¤ËYouTube¤È¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£