¶âÀµ²¸»á¡¢Ìµ¿Í¹¶·âÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤Î»î¸³¤ò»ë»¡¡ÄÌÜÉ¸Êª¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤êÇúÈ¯¡ÖÂç¤¤ÊËþÂ¡×
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¡áÆ£¸¶À»Âç¡ÛËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤Ï£±£¸Æü¡¢¡Ö¶âÀ±¡×·ÏÎó¤ÎÀï½ÑÌµ¿Í¹¶·âµ¡¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¡Ë¤ÎÀÇ½»î¸³¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬£±£¹Æü¤ËÊó¤¸¤¿¡£Àµ²¸»á¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ëµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤ÈÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Î³ÈÂç¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ¿Í¹¶·âµ¡¤¬ÌÜÉ¸Êª¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤êÇúÈ¯¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Àµ²¸»á¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊËþÂ¡×¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¸½ÂåÀï¤ÇÌµ¿ÍÊ¼´ï¤ÎÍøÍÑÈÏ°Ï¤¬¹¹¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö£Á£É¤ÈºîÀïÇ½ÎÏ¤Î¹âÅÙ²½¤¬ÉðÎÏ¸½Âå²½¤Ç¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÊÆ´Ú¤¬£±£¹Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë´ù¾å±é½¬¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥á¥¤¥¹¡×¤Ø¤ÎÂÐ¹³»ÑÀª¤ò¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤À¤È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ìµ¿Í¹¶·âµ¡¤ò¡Ö¶âÀ±¡×¤È¤¤¤¦·ÏÎóÌ¾¤Ç¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£