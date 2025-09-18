スコット、コンフォート、イエーツ、佐々木は揃って苦戦

【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

3年1250万ドル（約18億3900万円）で入団した“韓国の逸材”キム・ヘソン内野手は限られた出場機会で0.9と最低限の働きを見せている。だが、1年1700万ドル（約25億円）で入団したマイケル・コンフォート外野手に至っては打率2割を切る低調ぶりで、チーム最低のマイナス0.5という惨状だ。

再契約組も苦戦が目立つ。3年総額6600万ドル（約97億円）で契約を結び直したテオスカー・ヘルナンデス外野手は前年の3.4から0.5に下落。2年2200万ドル（約32億3600万円）で再契約したブレイク・トライネン投手は負傷で登板が半減し、前年の1.0から今季0.0と存在感は薄い。9月に入ってからは炎上を繰り返し、バッシングを浴びることも増えた。

他にも1年650万ドル（約9億5600万円）で再契約した“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手は、ムードメーカーとして数字に表れない貢献度があるとはいえ、WARは前年の0.6から今季はマイナス0.3に落ちた。1年750万ドル（約11億円）で再契約を結んだベテラン左腕クレイトン・カーショー投手が2.2と孤軍奮闘の状態だ。

ナ・リーグMVP最有力候補の大谷翔平投手のWARは投打で計8.5、山本由伸投手は4.7を叩き出している。一方、補強組全員のWARを合計しても2人には遠く及ばない惨状だ。SNSでもファンからは「だいぶ渋い……」「思ってたよりだいぶ酷かった」「これでよく地区首位にいるな」「補強下手すぎて笑える」「改めて見るとグロいな」「まじで大谷がいなかったらワイルドカード争いもできてなさそう」「MLBで一番補強に失敗したチームでは？」などの声が漏れる。

残り10試合となったドジャースは地区優勝へのマジックナンバーを「8」としている。シーズン終盤、その先にあるポストシーズンへ、期待に応えられなかった新戦力は意地を見せられるだろうか。（Full-Count編集部）