自身が代表を務める芸能事務所に所属するアイドル・A子さん（20）に対し、未成年だった際にわいせつ行為をしたとして9月15日、警視庁少年育成課は鳥丸寛士（とりまる・ひろし）容疑者を逮捕した。A子さんは14歳からこの事務所に所属し、15歳の頃から断続的に行われるわいせつ行為に悩まされていたという。

大手紙社会部記者が解説する。

「容疑者は2021年4月ごろから2022年10月21日の間に、A子さんに『要求に応じないと活動を続けられない』などと認識させた上、都内のホテル内で12回にわたってわいせつな行為をした疑いがある。捜査関係者によればA子さんは『つらかったが、活動を考えると断れなかった』と話しているそうです。

一方の鳥丸容疑者は調べに対し、『真剣に付き合っていると思っていた。アイドルとプロデューサーが付き合うのはよくあること』などと一部容疑を否認。警視庁はくわしいいきさつを調べる方針です」

立場を利用して犯行に及んだ容疑者。後ろめたさがあったのだろうか、直接的な誘いは避け、このように彼女に言い寄っていた。

「行為が始まった当初、A子さんをホテルに呼び出す際は『活動に使う写真撮影をする』などと偽っていたそうです。その後は、ホテルの部屋番号だけ送りつけるようなこともあった」（同前）

公式サイトによれば、鳥丸容疑者が代表を務める「GO little by little」は2017年に設立。『百鬼乙女（ひゃっきおとめ）』や『Youぱーむ』などのアイドルをプロデュースしていた。

わいせつプロデューサーの”表の顔”

当時未成年のA子さんに対して卑劣な行為を働いた容疑者だが、ファンの前では「アイドル想いのプロデューサー」だったようだ。A子さんのアイドルグループを知る男性ファンが話す。

「ライブではお客さんにも親身で、好感をもつ人が多かったです。現場終わりには『いつもありがとうございます』などと言って、ファンと握手をしたりお辞儀をしたり。ご自身もアイドル好きだったのかお付き合いだったのかは分かりませんが、よく別のグループのライブにも足を運んでいました。”アイドル想いで律儀な人”だと思っていたのですが……。ショックですね」

容疑者はたびたび、Xでグループの情報や私生活について発信していた。『百鬼乙女（ひゃっきおとめ）』のメンバーと仲睦まじそうにしている投稿も多く、ことし3月29日には6人のメンバーの写真を投稿するとともにこう呟いている。

〈メンバーがサプライズで誕生日をお祝いしてくれました まったく求めてたわけでもないのに優しい愛すべきメンバーでとても幸せです！ みんながより楽しく活動が出来るように頑張ります ファンの方々もメッセージありがとうございました！〉

その後も〈メンバーがみんなから愛されてて嬉しい〉などの発信を繰り返していたが、投稿は逮捕の4日前で途切れている。

また、あるメンバーのXを確認すると、容疑者が逮捕されたことを知らなかったのか、〈ひゃっきおとめ運営、鳥丸が入院状態であるため、連絡が取れません〉（9月16日）とファンや関係者に知らせている投稿も確認できた。

表では「メンバー想い」だった代表が、裏では蛮行を繰り返していた──。信頼していた代表の裏の顔を知り、A子さんを含む関係者たちはどんな思いを抱いているのか。捜査の進展が待たれる。

