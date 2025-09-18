入院中のおじいちゃんが『犬に会いたい』と院長さんにお願い。許可を得て念願の再会を果たしたその光景は記事執筆時点で7万回を超えて表示されており、多くの人々に感動を届けることになりました。

【写真：入院中の車椅子おじいちゃんが『犬に会いたい』と院長に懇願して…感動的な『再会の瞬間』】

入院中のおじいちゃん→『犬に会いたい』と院長に懇願して…

Xアカウント『@mika_Jimmy』に投稿されたのは、元野犬「小次郎」くんのお姿。この日、小次郎くんは大好きなおじいちゃんに会うために、入院中の病院を訪れていたのだといいます。

感動的な『再会の瞬間』に反響

どうやら、入院中のおじいちゃんは『どうしても犬に会いたい』と、院長さんに直談判されたのだそう。理解ある院長さんから、無事面会の許可を得たということで、小次郎くんは病院へと駆けつけたのだそう。

車椅子を怖がっていたという小次郎くんですが、おじいちゃんに会えたことへの喜びのほうが勝り、大喜びで駆けつけ、念願の再会を果たしたそう。大好きなおじいちゃんにも会えて、おやつも貰って…互いにとても幸せな時間を過ごされた模様。

おじいちゃんと共に暮らす白柴犬「琥珀」さんも一緒に駆けつけたのだそうで、おじいちゃんにとっても『何よりのお薬』なのかもしれませんね。

無事、おじいちゃんは退院されたそうで、帰宅時にはなぜかビビって吠えてしまった…なんて後日談も。その微笑ましい光景は多くの人々に感動と癒やしを届けることとなったのでした。

この投稿には「嬉しかっただろうなあ」「家族だもんね」「院長さん優しい」「回復力、高まりますように」「愛犬とのひとときは何よりの薬ですね」「嬉しそう」など多くのコメントが寄せられています。

元野犬の甘えん坊で心優しい男の子

小次郎くんは、元野犬の保護犬さん。ちょっぴり怖がりな一面もあるものの、飼い主さんの前ではとっても甘えん坊な一面もあるのだといいます。美味しいおやつや、おもちゃを飼い主さんに見せてくれたり、実家で暮らす琥珀さんと追いかけっこをして遊んだり。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らす小次郎くんのお姿は、日々多くの人々に元野犬・保護犬の魅力やたくさんの笑顔を届け続けています。