「ほんとに可愛い」「もっと早く知りたかった！」【ユニクロ】マニアの「絶賛パンツ」

デイリーカジュアルの相棒になるパンツを探しているなら、【ユニクロ】のアイテムが狙い目かも。今回は、ユニクロマニアが絶賛しているジーンズとワイドパンツをピックアップ。ゆるっとしたシルエットでこなれ見えが狙えるのはもちろん、穿き心地も良さそうです。シャレ感もリラックス感も備わったパンツは、一度穿いたら手放せなくなるかも。

ルーズなシルエットでこなれ感たっぷりに

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

ユニクロ好きのインフルエンサー@marin_vvvさんが、「あー、かわいい、、ほんとに！」と絶賛しているのがこのジーンズ。ゆったりと曲線を描くシルエットが今っぽく、一点投入でこなれたコーデに導いてくれそう。シンプルなワンツーでもサマになり、忙しい大人女性の強い味方になってくれるはず。@marin_vvvさんのように裾をロールアップにして、アクセントをつけるのもおすすめ。

幅広いシーンで使いやすいウルトラストレッチ素材

【ユニクロ】「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」\2,990（税込）

ユニクロ好きのアラフォーインフルエンサー@asamimiiiiさんが「もっと早く知りたかった」とコメントしているのは、ウルトラストレッチ素材のワイドパンツ。カジュアルな素材感ながら、タックが入っていたり、落ち感のあるシルエットだったりと、きれい見えするポイントが詰まったアイテムです。@asamimiiiiさんのようにコンパクトなトップスでメリハリをつけると、好バランスに仕上がりそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様、@asamimiiii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M