アニメ『らんま1／2』第2期キービジュアル＆第2弾PV公開 第1期の原作漫画を無料開放
10月4日より放送スタートするテレビアニメ『らんま1／2』第2期（日本テレビ系／毎週土曜24時55分）より、新キャラクターが描かれたキービジュアルと、水曜日のカンパネラによるOPテーマ「ウォーアイニー」を使用した第2弾PVが解禁。また、「サンデーうぇぶり」にて、アニメ第1期の範囲の原作漫画が一挙無料公開されることも明らかになった。
【写真】アニメ『らんま1／2』第2期 OPテーマ使用の第2弾PV
本作は『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作をもつ、高橋留美子による同名漫画の完全新作的アニメ化作品。原作は「週刊少年サンデー」1987年36号〜1996年12号で連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。
今回解禁された第2期キービジュアルは、舞台風の背景にキャラクターたちが大集合した1枚。中央には顔を寄せ合う乱馬とあかねが描かれ、第2期で描かれる2人の関係に注目が集まる。その周囲には、らんま、シャンプー、良牙、九能、玄馬（パンダ）といったお馴染みの面々に加え、第2期から登場する新キャラクターのムース、右京、八宝斉、コロン、五寸釘も登場している。
併せて解禁された第2弾PVでは、第2期で乱馬とあかねの距離が変化していく様子に加え、個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる“ドタバタ格闘ラブコメディー”にふさわしいシーンが次々と登場。本編への期待を一層高める映像に仕上がっている。さらに、水曜日のカンパネラによる第2期オープニングテーマ「ウォーアイニー」の音源が本映像内で初解禁され、放送に先駆けて楽曲の一部を楽しむことができる。
また、第2期の放送直前を記念して、小学館のコミックアプリ＆WEBコミックサイト「サンデーうぇぶり」では、アニメ第1期の範囲の原作漫画が一挙無料公開。9月17日〜10月5日の期間限定での公開となっており、これを読むことでアニメ第2期から視聴しても物語を楽しむことができる。
さらに、本作のサウンドトラックが12月24日にリリース決定。数々の名作アニメ音楽を手がける和田薫が作編曲を担当した、作品の世界を彩るBGMを全44曲収録。昨年放送された第1期オープニングテーマのano「許婚っきゅん」とエンディングテーマのりりあ。「あんたなんて」のテレビサイズバージョンも収録される。
その他、アニメ『らんま1／2』第1期 Blu‐ray ＆ DVDの追加情報も公開に。商品の姿見、店舗共通特典のジャケットイラストを使用したクリアファイル、オーディオコメンタリー試聴動画、さらにリリース記念イベントに宇田鋼之介監督が追加出演することが発表された。
アニメ『らんま1／2』第2期は、日本テレビ系にて10月4日より毎週土曜24時55分放送。放送直後よりNetflixにて独占配信。
