NHK°ðÍÕ²ñÄ¹¡¡WBC¥Í¥È¥Õ¥êÆÈÀêÇÛ¿®¡Ö»ëÄ°µ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×µÄÏÀ¸Æ¤Ó¤«¤±
NHK°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®»ö¶È¤¬É¬¿Ü¶ÈÌ³²½¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢10·î¤«¤é¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNHK¡¡ONE¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ê»þÂå¤¬¡Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡Ê½àÈ÷¤Ï¡Ë½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢26Ç¯¤ÎÌîµå¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×¤¬¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³¤³°¤Î°ìÉô¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÌ±Åª´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀß·×¤¬¤¢¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÍÎÁ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ç¡Ë»ëÄ°µ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤¬¹¤¯»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¤ò¤¼¤Ò´Ø·¸¼Ô¤¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢Âç·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÊü±Ç¸¢ÎÁ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ê¡Ö¼õ¿®ÎÁ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëNHK¤¬¹â³Û¤ÊÊü±Ç¸¢ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤´´üÂÔ¤Ë¤Ï¤ª±þ¤¨¤·¤¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌÌ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£