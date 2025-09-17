大至急！【ミスド】へ走れーーーッ！！ 秋の味覚が味わえる♡「新作ドーナツ」

【ミスタードーナツ】で昨年大好評だったあのドーナツが今年も登場！ 今回は、見た目も味も大満足と話題の「新作ドーナツ」をご紹介。いろいろな種類があるため、食べ比べもおすすめです。

秋にぴったり「エンゼル & マロン風味チョコ」

ぽてっとしたフォルムが可愛すぎるこちらは、@ftn_picsレポーターHaruさんイチオシの「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」。公式サイトによると「栗をイメージしたホクホク & しっとり食感の生地」にホイップをサンド。マロン風味のチョコでコーティングしているため、どこを食べても栗の味が感じられそうな1品です。レポーターHaruさんいわく「結構甘めだったので、甘党さんにオススメ」とのこと。お値段は\237（税込）です。

何回も食べたい「マロンホイップ & ハニー」

まるで本物の栗のような見た目のこちらは、レポーターHaruさんお気に入りの「くりド マロンホイップ & ハニー」。しっとり食感の生地の中には「ほんのり栗を感じるマロンホイップ」がサンドされているそう。さらに、表面は「グレーズでコーティング」されているため「ハニーチュロやオールドファッションハニーが好きな人」にもぴったりだとか。コーヒーや紅茶など、お気に入りのドリンクと一緒に楽しむのも良さそうです。

食感がクセになる「香ばしブリュレ」

先ほどご紹介したくりドと食べ比べしてほしい「さつまいもド」シリーズ。まずはこんがりブリュレがたまらない「香ばしブリュレ」です。レポーターHaruさんいわく「カリカリ食感が楽しいキャラメリゼ」と「しっとりとしたさつまいも粉末入りドーナツ」の相性が抜群だとか。「味も食感も大優勝ーッ！」と絶賛されています。お値段は\205（税込）です。

さつまいも好き必見「とろり濃蜜いもソース」

レポーターHaruさんが「見た目以上にお芋でびっくり！」と大興奮のこちらは、さつまいも粉末入りのドーナツ生地にとろ～り濃密いもソースを絡めた和風なドーナツ。レポーターHaruさんによると「優しい甘さでくどさはなく、あと引くおいしさ」とのこと。お値段は\183（税込）です。10月下旬までの販売予定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

