関東エリアで不用品回収・ゴミ屋敷清掃事業を行うゴン（埼玉県戸田市）が、いわゆる「ゴミ屋敷」や「汚部屋」に住んでいると自認する人を対象とした意識調査を実施。その結果を発表しました。

「片付けたいけどできていない」ジレンマも

調査は2025年9月、「ゴミ屋敷」「汚部屋」に住んでいると自認する全国の20〜60代の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。300人から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「部屋が片付かない最大の理由は何か」を聞いた結果、最も多かったのは「片付ける気力や体力がない」となり、全体の35.7％を占めました。次いで「仕事が忙しく、時間がない」（21.3％）、「どこから片付ければよいか分からない」（18.9％）と続いており、同社は「自力での片付けには物理的・精神的なハードルがあることが分かります」とコメントしています。

一方で、「今の散らかった部屋を片付けたいと思うか」について聞くと、「思う」（51％）、「少し思う」（45.7％）を合わせると全体の9割近くが「片付けたい」という気持ちを持っていることが明らかに。大多数が「片付けたいけどできていない」というジレンマに直面しているようです。

「思う」「少し思う」と回答した人に「なぜ片付けたいと思うのか」を聞いた結果、最多回答は「散らかった部屋で過ごすことにストレスを感じているから」（51％）でした。次いで「部屋を広く快適に使いたいから」（45.7％）と続き、暮らしの質の改善を求める声が目立ったということです。

あなたや家族が今住んでいる部屋や家、「ゴミ屋敷」「汚部屋」になっていませんか？