Ï¢ÇÔ¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬µÞÅ¾¸ÞÎØ³³¤Ã¤×¤Á¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤È·è¾¡¤«¤±¤¿°ìÈ¯¾¡Éé¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯·èÄê¡¡µÕ¶¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¿¿²Á¡¢Æ£Âô¡ÖÁÛÄêÄÌ¤ê¡£¥í¥³¤é¤·¤µ¤ò¡×
¡¡¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½ÁªÂåÉ½·èÄêÀï¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡£²£µÇ¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬£²£´Ç¯Æ±Í¥¾¡¤Î£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤È¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ë£µ¡Ý£³¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²¾¡£²ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤â´Þ¤á£³¥Á¡¼¥à¤¬£²¾¡£²ÇÔ¤ÈÊÂ¤Ö¶õÁ°¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ê£Ä£Ó£Ã¡Ë¤Î·ë²Ì¤Ç½ç°Ì¤¬·èÄê¡££±°Ì¤Î£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¡Ê£²£³¡¦£´£¹¡Ë¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¢£²°Ì¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ê£³£²¡¦£°£¶¡Ë¤È£³°Ì¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£´£µ¡¦£³£±¡Ë¤¬£±È¯¾¡Éé¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤Ð¸ÞÎØ¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë±¿Ì¿¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ï£±£³Æü¸áÁ°£¸»þ¤Ë³«»Ï¡£º£Âç²ñ¤Ï£±£°¥¨¥ó¥ÉÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤ß£¸¥¨¥ó¥ÉÀ©¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥í¥³¤Ï½éÆü¤Î£²Ï¢¾¡¤«¤é¾õ¶·¤Ï°ìÅ¾¡££²Ï¢ÇÔ¤Ç³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥í¥³¡£¤¿¤À¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¸å¤ËÆ£Âô¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»î¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Èº£¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤è¤¦¤È¡£¤³¤ì¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤À¡ªÁÛÄêÄÌ¤ê¤À¡ª¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÂÌ¤Ë³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ÆÁ´°÷¤Ç£±¤Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤é¤·¤µ¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤È¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿£´Ç¯Á°¤Ï£²Ï¢ÇÔ¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ÎÂçµÕÅ¾¤ÇÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥ß¥é¥¯¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ£Ä£Ó£Ã¤È¤Ï
¡¡³Æ»î¹çÁ°¤ËÀè¹¶¤«¸å¹¶¤«¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥Ï¥¦¥¹Ãæ¿´¤Ë¸þ¤±¤Æ»þ·×²ó¤ê¤ÈÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Ç£±Åê¤º¤Ä¤òÅê¤²¤ë¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ó¥É¥í¡¼¡×¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¡£