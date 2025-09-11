サッカー元日本代表の前園真聖&福田正博が同組でラウンド！「素晴らしいコースで楽しい時間になりました」
サッカー元日本代表として活躍した前園真聖が自身のインスタグラムを更新。10月にアジアで唯一開催される米国男子ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」のメディア視察プレーに、「ミスター・レッズ」とも呼ばれた日本サッカー界のスター、福田正博と参加した事を投稿した。
【写真】福田正博のドライバースイング！ 平均スコアは95
この大会は昨年までは「ZOZOチャンピオンシップ」として開催されてきたもの。第1回大会の優勝者はタイガー・ウッズ、第3回大会では松山英樹が優勝を飾っている。今年から大会名も変わり、会場も名門・横浜カントリークラブとなった。投稿では2人がコースでサムズアップをしたり、肩を組んだりする楽しそうな写真や米国男子ツアーのロゴの前での2ショットなどを公開。さらに古びたベンチに座り水筒に水を入れている福田をこっそりと撮影していると、それに気づいた福田が「何を撮っているの？」と言わんばかりにカメラを見つめる珍しい写真もあった。前園は「素晴らしいコースで楽しい時間になりました」と嬉しそうにラウンドを振り返っていた。すると投稿を見たファンからは「スコア表ものせてください(笑)」とのコメントもあり、2人の成績が気になっている様子だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
メジャー仕様の難コースに挑む金田久美子 本塁打王を競う大谷翔平にあやかった攻略法を発見「今週のコースは本当にパーで十分です！」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
元高校球児で俳優の上地雄輔がアスリート3人とラウンド 「タイガース優勝」を祝したバックスクリーン3連発も大公開!?
タレントの山内鈴蘭が競技会でパープレー！ 最終ホールのボギーでベストスコア更新は逃すも「ゴルフ最高！」
【写真】福田正博のドライバースイング！ 平均スコアは95
この大会は昨年までは「ZOZOチャンピオンシップ」として開催されてきたもの。第1回大会の優勝者はタイガー・ウッズ、第3回大会では松山英樹が優勝を飾っている。今年から大会名も変わり、会場も名門・横浜カントリークラブとなった。投稿では2人がコースでサムズアップをしたり、肩を組んだりする楽しそうな写真や米国男子ツアーのロゴの前での2ショットなどを公開。さらに古びたベンチに座り水筒に水を入れている福田をこっそりと撮影していると、それに気づいた福田が「何を撮っているの？」と言わんばかりにカメラを見つめる珍しい写真もあった。前園は「素晴らしいコースで楽しい時間になりました」と嬉しそうにラウンドを振り返っていた。すると投稿を見たファンからは「スコア表ものせてください(笑)」とのコメントもあり、2人の成績が気になっている様子だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
メジャー仕様の難コースに挑む金田久美子 本塁打王を競う大谷翔平にあやかった攻略法を発見「今週のコースは本当にパーで十分です！」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
元高校球児で俳優の上地雄輔がアスリート3人とラウンド 「タイガース優勝」を祝したバックスクリーン3連発も大公開!?
タレントの山内鈴蘭が競技会でパープレー！ 最終ホールのボギーでベストスコア更新は逃すも「ゴルフ最高！」