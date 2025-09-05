乾燥大麻を所持したとして逮捕された俳優の清水尋也容疑者。兄で俳優の尚弥さんが「強く非難したいと思います」とコメントを発表しました。

◇

俳優・清水尋也容疑者（26）

「私が大麻を吸うために持っていたのは間違いありません」

警視庁によると、乾燥大麻を所持していた疑いが持たれている俳優の清水尋也容疑者（26）。その後の取材で、家宅捜索の時の様子が明らかになってきました。

これまでにわかっていた押収品は、乾燥大麻が入った袋や植物片が入っていたとみられる空になった袋など。

そして5日、捜査関係者への取材で、大麻を吸ったとみられる巻き紙の吸い殻、数十本も押収されていたことが新たにわかりました。

常習的に大麻を使用していたとみられる清水容疑者は、10代前半で俳優デビュー。

俳優・清水尋也容疑者（当時24歳）

「Everyday do my bestでやってました」

大麻に手を出したのは20歳の頃だと供述しています。

俳優・清水尋也容疑者

「大麻を初めて吸ったのは私が20歳の頃、語学留学でロサンゼルスに行った時です」

俳優・清水尋也容疑者（26）

「ホームパーティーに招待されて行った時に、巻き紙で巻かれた大麻をたばこのような感じで吸わせてもらいました」

そして、日本でも…。

俳優・清水尋也容疑者（26）

「日本で初めて大麻を使用したのは21歳か22歳の頃です。アメリカで大麻を吸った時の高揚感、リラックス感を味わいたいなと思ったからです。稼ぎが増えた24歳くらいが大麻の吸う量が多くなった時期です」

「今年に入ってからは月に数回ペースで吸っていた」とも供述。

捜査関係者によると、“逮捕の前日にも大麻を吸った”という趣旨の話もしているということです。

◇

清水容疑者の逮捕を受け、兄で俳優の尚弥さんはコメントを発表。

兄で俳優の清水尚弥さん（30）

「ご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心よりお詫（わ）び申し上げます。まだ本人と話せてはいませんが、報道にある内容が事実だとしたら、それはいかなる理由でも許されるべき事ではありません。人として、そして一人の俳優として強く非難したいと思います」

一方で、“兄として”は…。

兄で俳優の清水尚弥さん（30）

「ただ兄としては、両親もおらずこの世にただ一人の弟です。今後同じような過ちを繰り返さぬよう、彼を見守り支えていきたいと思います」

◇

清水容疑者をめぐっては、“出演取りやめ”も相次いでいます。

NHKは今月末に放送開始の“朝ドラ”に出演予定だった清水容疑者の“降板”を発表。最終話を控えるTBS系のドラマは、再編集をして予定通りに放送するということです。