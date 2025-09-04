女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は4日、第114話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第114話は1967年（昭和42年）7月、柳井嵩（北村匠海）が懸賞に応募した新作漫画「ボオ氏」は大賞を受賞。数日後、八木信之介（妻夫木聡）の会社で受賞祝いが開かれ…という展開。

八木は朝田蘭子（河合優実）に再び宣伝文を依頼。あの日の傘を取り出し「これ、借りっぱなしでごめん、雨が降る度に気になってたんだ。君が困っていないか」。蘭子は「姉の古い傘を借りたので、大丈夫です」と笑顔で返した。

後日、蘭子は八木の会社へ。「私ちょっと、やってみたいことがあるんです。でも頂いた仕事は、できるだけやるつもりです。生活があるので」と席を立った。

帰社した粕谷将暉（田中俊介）が「下にパンの業者の車が来てるぞ」。蘭子は廊下に出ると「あ！」と思わす声を上げる。「蘭子は、とんでもない人物と出会いました」（語り・林田理沙アナウンサー）――。

SNS上には「ついに…！」「ヤムさんなの？やっと会えるの？」「パンの業者なら、どう考えてもヤムさんw」などの声が続出。次回への期待が高まった。阿部と河合が父娘役を演じ、旋風を巻き起こした昨年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」のタイムスリップシーンも思い出された。

同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の“朝ドラ受け”も、蘭子＆草吉の再会を確信。博多大吉は「いよいよあの方が」、鈴木奈穂子アナウンサーは「パンの業者で」、博多華丸は「絶対そうですよね」と語った。