磯山さやか「実は体重を10年以上は量っていません！」【今週のカバーガールの胸のウチ】

「大好きな土地での撮影は最高でした！」

――オーストラリア・ケアンズでの写真集撮影はいかがでしたか？

「グラビアデビュー当時から何度も訪れた場所だったのですが、コロナ禍以降はしばらく行けていなかったので懐かしい気持ちでいっぱいでした。空港こそ変わっていたけれど、都会過ぎない感じや、きれいな海、緑豊かでのんびりした雰囲気はそのまま。そんな大好きな土地での撮影は最高でした！」

――ロケで印象に残っているのは？

「初日はケアンズ市内を街ブラしながら撮影を進めていくというスタイルでした。とくに、初めて行ったマーケットでのロケが印象深いです。カラフルな市場に色とりどりの野菜や果物が並んでいて、見ているだけで元気が出ましたね。″一緒にマーケットに遊びに来ている感覚″を意識した撮影だったので、買ったフルーツを食べながら撮影したり。違う街へ移動して、飛びこみで入ったダイナーでランチをしつつ、そこでも何カットか撮影。ハンバーガーにかぶりついている写真は自然体な感じが好きで、イチオシの一枚です」

――磯山さんほどのベテランでも緊張されるのですか？

「気持ちが昂(たかぶ)る緊張感みたいなものは常にあるかもしれません。今回はファッション誌でお世話になっているカメラマンさんと初めての水着のグラビア撮影だったので、より一層感じました。こうしたロードムービー的な手法で撮影を進められたことで、距離感も自然と縮まり、良いシナジーが生まれた気がします。そういう配慮や調整をしてくださったスタッフのみなさんには感謝ですね。途中、雨が降ったりしてハードなスケジュールだったんですけど（笑）」

――世界遺産検定３級を所持されていますが、グレートバリアリーフは見られましたか？

「残念ながら、今回は時間がなくて見られなかったんですよ〜。でも、飛行機から『あ、この辺りかな』というのは確認できました！ その代わりというわけではありませんが、食事はしっかり堪能しました。オーストラリアらしいお肉料理やフィッシュ＆チップス、ベトナム系、インドネシア系とワールドワイドに（笑）。食べることが大好きなので、夜はお酒を１〜２杯飲みながら、みんなでワイワイテーブルを囲んだ時間は至福のひとときでした」

『あなたの身体はあなただけのもの』

――食べることが好きとのことですが、過去にはバラエティ番組の企画を含め、過度なダイエットをされてきたとか。

「とにかく『痩(や)せなさい』とデビュー当時は言われ続けました。当時のグラビア界は、胸はあるけど細身でスレンダーなモデルが主流だったので、私みたいに全体的に丸い人はいなかったんですよ。だから『痩せないとグラビアは無理』と、過酷な食事制限をしました。痩せたいけど、痩せられない……みたいな無限ループでメンタルが削られることも多かったです。

ただ20代に突入した頃、あるカメラマンさんに『あなたの身体はあなただけのものなんだから自信を持ちなさい』と言ってもらえて、自己肯定感が上がり″自然体″を意識するようになったんです。そうしたら、″マシュマロボディ″というキャッチーなコピーを付けてもらえて代名詞に。もちろん、事務所のおかげでもあり、グラビア黄金期だったからこその功名ですが、葛藤しながらも続けてきて良かったなと思えた瞬間でした」

――今はどんなボディメイクやメンテナンスをしているのですか？

「ジムに通うなどの本格的なトレーニングはまったくやっていません。ただ、身体に摂り入れるものには気を使っています。そのときの体調によって水溶性食物繊維やビタミン系のサプリを飲んだり。これまで、痩せたらファンの皆さんに残念がられることを何度も経験しているので（笑）、痩せ過ぎず、太り過ぎないように日々気を付けています」

――今の体重は、デビュー当時からあまり変わっていないのでしょうか？

「実は体重は全然量っていなくて。たぶん、10年以上は量っていないと思います。全部見た目で判断しているんですよ。だから、失敗しているときもあれば、成功しているときもある……みたいな（笑）」

――それは驚きです！ 家に体重計は？

「ないです（笑）。鏡でチェックしたり、エステでボディラインを見たりしてもらうことはあります。グラビアは、身体が引き締まっていると綺麗に見えるので、自宅でのストレッチは欠かしません」

――ご自身の健康管理に加え、愛犬のために栄養学を学ばれているとか。

「そうなんです！ 昔、『ジュニア野菜ソムリエ』の資格を取得しているのですが、最近はもっぱら11歳になった愛犬・リリーのために独学で栄養学を勉強しています。季節や体調によってお肉の種類を変えながらご飯を手作りしたり、ワンコのために開発された甘酒やヤギミルクなどで腸内環境を整えることも忘れません。私より栄養を摂っているし、トリミング代も私の美容室の倍ぐらいするサロンでお手入れしてもらってます（笑）。リリーは同志であり、ファミリーでもあるので、『お互い幸せでいるために頑張ろうね』と励まし合っている感じです」

――愛犬との二人三脚、素敵ですね。今後、実現したいことはありますか？

「私とリリーの目標は……『健康に過ごす！』この一言に尽きます。ポーズをとるのも、筋肉痛になりやすくなってきたり（笑）。もしグラビアを続けるのであれば、しなやかな身体づくりと健康でいることは必要不可欠。栄養学やトレーニング法の学びを深めて、たくさんの情報を発信できたらいいなと思います！」

イソヤマ サヤカ 41歳

茨城県出身。FRIDAY創刊40周年を記念して開催された『グラデミー賞』でレジェンド賞を受賞。今年芸能活動25周年を迎え、秋には最新写真集を発売

最近のマイベスト「HEALTH」

東洋医学

漢方やツボ、血流について書かれた本を愛読しています。なかでも、お勧めの実践法は「旬の食材を食べること」。スーパーで一番目につくところに置いてあり、安く売られているのが旬の食材です。今のように暑い季節は、熱を逃してくれるトウモロコシやトマト、茄子を食べておけば大丈夫！ あとは、肩甲骨を回して血流をよくするとご飯もモリモリいけちゃいますよ（笑）

『FRIDAY』2025年9月5日号より

取材・文：三輪峰子