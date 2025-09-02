長年勤め上げた末に迎える定年。ようやく肩の荷を下ろせるかと思いきや、家族から「まだ働ける」と期待をかけられる。そんな場面は、もはや特別なことではないのかもしれません。年金制度や雇用環境が大きく変化する現代、多くの人にとって引退後の人生設計は多様化しているようです。

長年の勤め先に別れを告げ、「穏やかな時間」を手に入れるはずが…

地方公務員として40年近く勤め上げた鈴木誠一さん（65歳・仮名）が、定年の60歳を迎えたのは5年前のことです。市役所の窓口業務から始まり、税務、都市計画と様々な部署を経験。地域住民のために尽くす日々に、大きなやりがいを感じていました。

「大きな問題もなく、無事に勤め上げられたことには満足しています。妻もずっと支えてくれましたし、これからは少しのんびりしたいと考えていました」

しかし、定年前に紹介された会社に、定年から5年経った今でも週3日で働いているという誠一さん。定年を機に仕事を辞めようとしていたのに、なぜ――その理由を聞きました。

その原因は一人娘の美咲さん（37歳・仮名）一家との同居。夫婦と、当時、6歳の男の子と5歳の女の子の4人家族、住んでいたマンションが手狭になってきたからとマイホームの購入を検討。その流れで、誠一さん宅を二世帯住宅にリフォームする計画が浮上したのです。

「いまの若い世代は大変ですよね、税金や社会保険料の負担が大きいうえ、教育費もバカにならない。二世帯住宅であれば、金銭的なサポートになると思いました」

リフォーム費用は退職金で賄う。その分、娘夫婦は助かるはずだ。安定した公務員とはいえ、仕事を辞めれば収入はいったんゼロになる。5年後に年金を受け取るようになったとしても、月20万円程度。正直、それでやりくりできるのか不安はある。しかし二世帯住宅とはいえ娘夫婦と同居していれば心強い――そんな打算があったことを、誠一さんは否定しません。娘夫婦との同居は、60歳で仕事を辞めることの不安を和らげるものではあったのです。

しかし、その考えが甘いものだったと実感するのは、二世帯住宅が完成し、同居がスタートしたあとのこと。リビングで娘婿である健太さん（40歳・仮名）と美咲さんの声が聞こえます。

「翔太の塾代も来年から上がるし、結衣もピアノを習いたいって言うし……」

「大丈夫だよ、お義父さん、まだ働けるでしょ。これからも何かと助けになるだろうから」

悪気のない、ごく自然な会話。娘夫婦はローン返済含む住居費がかかっていないにも関わらず、家計は楽ではなく、まだまだ誠一さんらに頼る気満々だったのです。思わず、言葉を失くす誠一さん。定年で仕事を辞めるという夢を諦めた瞬間でした。

「65歳以降も働く」が当たり前の時代へ…公務員の定年後

地方公務員法の改正により、2023年4月1日から公務員の定年は段階的に65歳まで引き上げられることになっています。2年ごとに1歳ずつ定年年齢が引き上げられ、2031年度には65歳定年となります。

国家公務員に対する調査ではありますが、人事院『令和5年度 退職公務員生活状況調査』によると、「定年退職後も働きたい」と回答したのは83.3％。その理由として、「社会との接点や生活の張り・生きがいを持ちたい」（44.0％）や、「仕事を通じて社会や職場に貢献したい」（34.4％）、「健康維持のために必要」（31.4％）といった理由が挙がるなか、圧倒的に多かったのが「日々の生計維持のために必要」で85.7％。実に8割以上の公務員が経済的理由で定年後も働き続けることを希望しています。

さらに「いつまで働きたいか」は、「65歳まで」が最多で、定年後も働きたいという人たちの45.1％。一方で、「年齢に関係なく、働けるうちはいつまでも働きたい」が24.0％、「70歳まで働きたい」が12.2％。両回答を合わせると、4割弱が年金を受け取るようになる65歳以降も働きたいと回答しています。

公務員といえば、安定のイメージがありますが、お金の心配はなく、定年で仕事を辞める／辞められる人はかなりの少数派。多かれ少なかれ、「お金の不安」を口にして定年後も働き続けることを選択しています。

「子ども世代は私たちみたいに年金をあてにはできないかもしれない、だから、今からしっかりと備えないといけない。そのためにも、親世代は子世代をできるところまでサポートしなけばならない……そういう時代なのかもしれませんね」

働くことは嫌ではないという誠一さん。年金を受け取る年齢に達しましたが、子どものため、孫のため、これからも働き続けるつもりだといいます。

［参考資料］

人事院『令和5年度 退職公務員生活状況調査』