ABCテレビ「虎バンチャンネル」で掛布氏とファンが選出

7月2日の巨人戦で披露した“神の手ホームイン”が、7月度の「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」に選ばれた森下翔太外野手が、授賞式で「走塁にはこだわりを持って取り組んでいるので、打撃以外のところで受賞できたのはうれしい」と喜びを語った。

森下の必死の激走が阪神ファンの心を奪った。両チーム無得点で迎えた8回2死一、二塁、大山悠輔内野手が放った遊撃手への打球がイレギュラーバウンド。遊撃手がはじき打球が転がる間に、二塁走者の森下が一気にホームイン。際どいタイミングだったが、森下は甲斐拓也捕手のタッチをかいくぐり右手でホームをタッチした。

森下は「ショートが打球をはじいたのは見えたので、あとは三塁コーチの判断。回していたので思い切っていくだけでした。右キラーの田中（瑛斗）投手から大山さんが必死に打った1本だったので、なんとか帰ってやろうという気持ちもありました」と振り返った。最後は甲斐との“頭脳戦”。「甲斐さんがいい位置に手（ミット）を置いていたので、よけようとしたら（ホームベースに）届かなくて…。最後は諦めずにいった結果。鬼ごっこみたいな感じになってましたね（笑）」と“神タッチ”を決めた瞬間を笑顔で語った。

巨人ベンチがリクエストを要求したことで、審判の判定を待つことになったが「あの場面は一生懸命だったので、正直こっちも分からなくて。1点勝負だったので、待った結果セーフになったのはうれしかったのですね」と、必死のプレーでもぎとった1点が決勝点となっただけに森下にとっても忘れられないプレーになったようだ。

阪神ファンにはお馴染みのABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」では、毎月「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」を選出。掛布氏がノミネートしたプレーの中から、番組公式X（旧ツイッター）や応募フォームなどでのファン投票で受賞プレーを決める。

森下の神の手ホームインは280票を獲得。7月26日に才木浩人投手があげた無四球完封勝利は114票、7月27日のDeNA戦で高橋遥人投手が手にした317日ぶりの勝利は108票だった。（Full-Count編集部）