AI、スマホ、電化製品、自動車…身の回りのあらゆるものに不可欠な「半導体」。世界でデジタル化が進む中、急速に進化している。

かつて半導体で世界一の座にいた日本。復活を目指して最後の賭けに出ている“国策企業”ラピダスは、今年7月、最先端2ナノ半導体の試作に成功したと発表した。

対して、台湾は…「1.4ナノの工場は2つとも台湾で建設します」。台湾の国家発展委員長、劉鏡清氏は日本テレビの単独インタビューでこう明かした。“台湾有事”を想定したリスク分散をどう考えるのか？そして、安全保障の専門家、渡部恒雄氏（笹川平和財団・上席フェロー）にも見解を聞いた。（日本テレビ解説委員・安藤佐和子）

IBM出身でビジネス感覚を兼ね備えた劉鏡清氏。台湾の国家発展委員会（日本の内閣官房に相当）のトップだ。経済安全保障、AI・半導体戦略など台湾の成長戦略を担う。

台湾は半導体産業でトップを走るが、一方で“台湾有事”の懸念も抱える。リスクをどう考えるのか。

■台湾海峡封鎖は世界に影響 対策は…

Q 半導体の生産拠点について。アメリカ、日本、ドイツに工場を建設しているが、それはリスク分散の意味もあるのか？

劉氏 私が知る限り、どの工場も「まずは顧客の需要があるから工場建設」という判断に至った。TSMCが熊本に工場を建てるという判断をしたのは、ソニーからニーズがあったからだ。米国のアリゾナ工場も同様だ。すべてマーケットによって判断されていて、リスク分散という概念は用いていない。

現在2ナノは6つの工場を予定しているが、まずは台湾をメインに考えている。そのうち一つはすでに稼働を開始していて、残りの5つは建設中だ。最も先進的な1.4ナノについても、2工場とも台湾の予定だ。

Q いわゆる台湾有事で、台湾海峡封鎖で物流が妨げられてしまう懸念がある。半導体の供給に支障が出れば世界に影響が及ぶ。対策はどのように考えているか。

劉氏 特にそのような影響はないと考えている。例えばウクライナとロシアの戦争でも、ロシア艦隊は黒海でウクライナからの爆撃を受けて沈没している。台湾は安全だ。なぜなら、軍艦の移動速度は非常に遅いので、ミサイルやドローンの攻撃を続ければ、台湾海峡を渡るのは大変困難となる。だから、台湾の島に暮らす我々は、今のところ、自分たちの住む場所に満足して安全な生活を送っている。我々は、安全であることに結構自信を持っている。

■専門家「国内外、分散は必要」──渡部恒雄氏

台湾海峡のリスクについて楽観的な見方を披露した劉氏。安全保障の専門家はどう見るのか？

渡部恒雄氏（笹川平和財団 上席フェロー）

中国が軍事侵攻する可能性は低いとはいえ、その前に海上封鎖はある。台湾からの半導体輸出が止まるということは世界経済にとってリスクであることは間違いない。中国は、台湾が音をあげて降参するのを待つだろう。トランプ大統領が中国・習近平国家主席と握る可能性もある。トランプ政権の間、台湾のリスクは増している。

台湾が「有事でも大丈夫」と言いたいのはわかるが、その前の段階の海峡封鎖を気にしている。日本と台湾で抑止力を高めればリスクは下がるだろう。

Q 翻って日本だが、先端半導体のサプライチェーンを国内に集めるのが経済安全保障上、必要だということか？

渡部氏 国内でも海外でも分散させることだ。調達先を台湾だけに頼らない。半導体だけでなく、石油の調達先も分散が必要だ。台湾も重要なところは台湾内に押さえておきたいだろう。とはいえあまり アメリカ からの生産拡大の要望を邪険にすると、 アメリカ が台湾を見捨てる可能性もあるので、それもリスクと捉えて判断することになるだろう。