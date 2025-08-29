¡Úºå¿À¡Û²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌä¡¡¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤Çµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¶ì¸À¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤é¤Ê¥¢¥«¥ó¤ï¡×
¡¡ºå¿À¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¸ÜÌä¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¡¢£²£¹Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ä£Ò£Á£Í£Á£Ô£É£Ã¡¡£Â£Á£Ó£Å£Â£Á£Ì£Ì¡×ºå¿À¡½µð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤¬£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£µ²ó¡¢ºå¿À¤Î¹¶·â¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç£·ÈÖ¡¦ºäËÜ¤ÎÂÇµå¤Ï»°Í·´Ö¤Ø¤Î¥´¥í¡£Í··â¡¦Àô¸ý¤¬Á÷µå¤·ÆóÎÝ¤Ï¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¤ÏºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¥»¡¼¥Õ¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÀèÈ¯¡¦»³ºê¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤»¤º¡£²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡Ö¤¢¤ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Ê¤¤¤ó¤ä¤Í¤¨¡££²²ó¤Þ¤Ç¤Ê¤é¼ºÇÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¤Í¡£¡Ê¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥»¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤¢¡¢¤ª¡¼¤ó¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»³ºê¤Î¤·¤°¤µ¸«¤¿¤é¤Í¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Î»Ñ¸«¤¿¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤é¤Ê¥¢¥«¥ó¤ï¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£