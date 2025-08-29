《出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました》

【写真】結婚と妊娠発表後、趣里とRYOKIのSNSに起きていた異変

8月29日、水谷豊と伊藤蘭の長女で、2023年のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』でヒロインを務めた、女優の趣里がインスタグラムで結婚と妊娠を正式発表した。

連名で報告したのは彼女よりも8歳年下、かねてより報じられていた男性7人組のボーイズグループ『BE:FIRST』の“RYOKI”こと三山凌輝。新婚にも関わらず、夫は事実上の芸能活動休止状態にある“ワケアリ”ーー。

2024年4月に『週刊文春』に報じられたのは三山と、YouTuberとしても活躍する実業家“Rちゃん”との交際・婚約トラブルの醜聞。2023年に彼の浮気が発覚して婚約解消した2人だが、Rちゃんが総額1億円を貢いでいたというのだ。

「“結婚詐欺”まで疑われた三山ですが、後の文春インタビューではRちゃんとの交際期間中に浮気を否定し、お金に関しても援助を“受け入れることが愛情表現”と開き直るかのような弁明。

趣里との“授かり婚”も文春スクープだけに、三山は“信じられる男性”なのか、すでに安定期に入っている子どもを含め、趣里さんの結婚生活の先行きを不安視する業界関係者は多い」（スポーツ紙・芸能デスク）

中でも、もっとも心配するのは母の伊藤、そして一人娘を溺愛してきた父・水谷なのは間違いない。のちの“義理の息子”が女性トラブルを起こしていた2023年当時、7月19日に配信された『婦人公論.jp』のインタビューでは、朝ドラ女優となった趣里に、

この世界、どんな男がいるかわからない

【本音を言うと、趣里には芸能界に入ってほしくなかった。だってこの世界、どんな男がいるかわからないし。（笑）】

「どんな男がいるかわからない」すでに娘の“彼氏”とは面識があったのかどうか、本気とも冗談とも受け取れるコメント。さらに、

【天国と地獄を味わわなきゃいけない。だから子どもの頃から、「こっちに来ちゃダメ」と言い聞かせていたんですけどねぇ。】

自身も10代前半から在籍する芸能界、長年にわたって一線を走り続けてきた水谷だからこそ知る“酸いも甘い”。仕事も“オトコ”も含めて、「こっちに来ちゃダメ」と反対していたのだろう。

それでも一人前の女優、そして女性としても独り立ちする娘に、【今はもう自分の世界があるようなので、僕は一切何も言いませんが。】と少し寂しそうに心境を吐露する水谷だった。

三山とスタートした結婚生活、趣里が困った際には真っ先に駆けつけるのは間違いない。