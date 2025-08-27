この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が指南 「薬いらずで便秘解消！騙されたと思って試して」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【腸内デトックス】宿便が溜まるのはここが原因だった！老廃物をドバドバ出して腸内デトックスする手もみセラピー」と題した動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、話題の“便秘解消”健康法「手もみセラピー」を伝授した。



動画冒頭、音琶氏は「遅くても、2、3日後には、どっさり便が出ました」という実践者の声を紹介しながら、「今日、お伝えする方法を一緒にやっていただくだけで、今便秘で悩んでいる方も便秘薬がいらなくなります」と力強く宣言。何十年も悩んだ女性が手もみを実践し「翌朝にバナナのような健康的な便が出ました。もう信じられません」と感動の声を寄せたエピソードも明かした。



音琶氏が教える「手もみセラピー」は、左手に集中する3つの反射区--下行結腸、S字結腸、直腸--をそれぞれ7秒ずつ、1日3～5セット押していくもの。下行結腸の反射区は「デスクワークが多い方やストレスを感じやすい方に特に宿便がつきやすい」としっかりと位置と押し方を解説。「もう騙されたと思って、お金もかかりませんので、ぜひやってみてください」と自信ものぞかせた。



道具を使う場合のコツも実演し、「便秘だとこの反射区が固くなっている傾向にあります。一つの反射区につき7秒、むぎゅーっと押してみてください」とアドバイス。保湿力が高いハンドクリームや専用スティックの紹介も交え、初心者でも手軽に取り組める点を強調した。



動画の締めくくりで音琶氏は「早い方ですと押した直後からお腹がぐるぐる鳴り出しました、というお声もいただいています。効果を感じた方はこの動画をシェアしていただけたら嬉しい」とコメント。「出なかった方はコメントで教えていただければ、私もまたフォローしますので」と丁寧なフォローも宣言した。さらに「騙されたと思ってぜひやってみてください」と勧め、動画を締めくくった。