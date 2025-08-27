子猫の口臭チェック、自分の臭いに衝撃を受ける姿に437万回再生「くっさーって顔！」「あんぐりすぎて可愛い」
初めて歯ブラシを使って歯磨きをした、ミヌエットのあずきちゃん。気持ちよさそうにしていたが、自分の口に入れた歯ブラシの臭いをかぐと、その臭さに「信じられない！」と驚愕の顔に。その表情の変化に「臭いを堪能している（笑）」「自分の臭さだと信じきれなくて、飼い主の手を確認してるの好き」などと多数のコメントが寄せられた。撮影当時の状況を飼い主さんに聞いた。
【動画カット】自分の口臭に驚きを隠せないあずきちゃん「マジかよ…」「飼い主さんの臭いじゃないの…？」
ーー撮影当時、どのような状況だったのかお聞かせください。
「初めて歯ブラシを使って見たので、その様子を動画で撮っていました」
ーー歯ブラシの臭いをかいだあと、あずきちゃんのなんともいえない表情・行動を見て、どう思いましたか？ 本当に自分の臭いなのか確かめているような仕草で、コメントでは「はぁぁ？？みたいな顔草」「最後、飼い主の指をかいで、くさいのは飼い主さんでしょ？と言っているよう」など、反響がありました。
「色々な角度からのコメントを見て、自分にはない捉え方で物事をとらえる人がたくさんいておもしろかったです」
ーー飼い主さんが仕事中、あずきちゃんがキーボードの真横にいて「仕事をする理由である猫が仕事をさせてくれない件」という動画もたいへん共感できるものでした。あずきちゃんを迎え入れて以来、飼い主さんの生活はどのように変わりましたか？
「今までは仕事中はずっと1人で張りつめてましたが、あずきを迎えてからはこまめに休憩を入れるようになり、それが癒しになって良い効果をもたらしてるのではないかと感じています」
