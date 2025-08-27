【ワークマンのTシャツ】が優秀！ 980円以下なのに機能性もバツグン♡

暑い季節の大人コーデには、ラクに着られるのにきれい見えし、機能性も優秀なTシャツがあると重宝しそう。そんな理想を叶えてくれそうなTシャツを【ワークマン】で発見。夏に嬉しい機能性を備えて980円以下という、驚きの実力派が登場しています。毎日手に取りたくなりそうなTシャツを厳選したので、この夏のワードローブに加えてたっぷり活躍させて。

両サイドポケット付きが便利「半袖Tシャツ」

【ワークマン】「レディースメンモリーハーフスリーブ」\680（税込・セール価格）

「洗いざらしのようなタフな風合い」（公式オンラインストアより）のTシャツ。程よい厚みで形態安定性に優れているので、デイリーに活躍してくれそうです。シンプルなデザインで着回しやすく、二の腕を自然にカバーする長めの袖丈もポイント。両サイドにはポケットがあり、ちょっとそこまでのお出かけならバッグいらずかも。つい手に取ってしまう一枚になりそう。

雨の日やアウトドアシーンで活躍「撥水Tシャツ」

【ワークマン】「レディースデイズ撥水ベーシックT半袖」\780（税込）

耐久撥水性が魅力で、雨の日やアウトドアシーンでも頼りになりそうなTシャツ。洗濯後シワができにくいので、忙しい毎日にもぴったり。爽やかなボーダー柄以外に無地もラインナップしており、この価格なら色違いで持っておくのもアリかも。

吸水速乾 & UVカット機能付きで夏も快適「ベーシックTシャツ」

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスTシャツ」\980（税込）

ストレッチ性や形態回復性のある素材を使用したTシャツは、吸水速乾やUVカットなど夏に嬉しい機能性も備わっています。きれいめにも着こなしやすく、公式サイトで「オン・オフ問わず様々なシーンで活躍」と紹介されている通り、オフィスカジュアルから休日コーデまで、出番が多くなりそうです。

1枚でも重ね着でも上品に着られる「シンプルノースリT」

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスノースリーブTシャツ」\980（税込）

ミニマルで着回しやすいノースリーブTシャツは、吸水速乾やUVカット機能を備えた優秀アイテム。端正なカッティングで、大人っぽく着られそうです。型くずれやシワができにくいのも魅力で、ジャケットやカーディガンなどのインナーとしても活躍してくれます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K