霜降り明星・粗品　木村拓哉の“神対応”に噛みつくも「いい加減しつこくて飽きた」ネット猛批判、逆転した好感度

8月16日に、自身のYouTubeにアップした家系ラーメンを食す動画で、店員に取った対応について称賛を浴びているのは木村拓哉だ。

ラーメンを食べたあと、お店のスタッフ全員と握手するなか、「手が汚れているから」と握手を遠慮した店員の手を取った木村は、「このおかげっすよ」と言いながら、店員さんと両手で握手。この行動が“神対応”だと絶賛されているのだ。

しかし、そこに「俺の挨拶は無視するのにぃ？」と噛み付いたのが、2024年5月の初暴露以来、キムタクに挨拶を無視された過去をしばしば語ってきた、霜降り明星の粗品だ。

「粗品さんは自身のYouTubeの恒例企画『1人賛否』の中で、キムタクの家系ラーメンでの対応が絶賛されていることに言及。M-1王者にはなっていたが、今のような毒舌キャラも打ち出していなかった頃に、キムタクに挨拶を無視された際の状況を再度説明しました。

そのうえで、山本裕典さんが、キムタクに1回挨拶を無視されたものの、2回目に会ったときには『知ってるよ。山本裕典だろ？』みたいに返されて、山本が『カッケー！』と思ったというエピソードを紹介。これに『木村拓哉、粋やな』みたいな声があることに対して、『どこが粋やねん。初手から挨拶せえや』とバッサリ。

また、以前からキムタクが挨拶をしないという話は業界内では有名だそうで、『ホンマにみんな言うてた』と語る粗品さんは、Number_iの平野紫耀さんが8月23日にInstagramのストーリーズで《てかいたな一笑 挨拶しないのがかっこいいと思っちゃってる先輩笑》と投稿したことを持ち出すと、『平野紫耀もなんかストーリーで言ってなかった？ あれキムタクのことやろ？』と推察。今まで、いろんな人にそういう態度を取ってきたけど、自分のようにキムタクに反論する奴がいなかっただけと指摘しました」（芸能記者）

さらに粗品は、1度は手が汚れてるからとキムタクとの握手を遠慮した店員の気持ちを「ホンマにしたくないんやと思うで？ 握手」と推察。粗品の実家が焼肉屋であることを説明した上で、自身を店員の立場に置き換えて、考察を展開。「今汚れてるんで」と遠慮した店員の気持ちを「お前、察せよ？ 握手したないねん、お前と」と指摘。木村拓哉のことが嫌いとかではなく、普通に自分の手が汚れているときに有名人と握手したいわけがないと持論を展開。自分が店員の立場でも遠慮すると語った。

こうした粗品の声に、X上では、

《もはや絡んで注目されたいだけ》

《うっとおし過ぎる。旬が過ぎたことに気付いてなさそう》

《木村拓哉に挨拶したら無視されたって粗品言ってるけど、いつまでYouTube内で言ってんの？ 本人に直撃してさっさと文句言えばいいじゃん》

など、粗品に対する批判の声が多くあがっている。芸能ジャーナリストが語る。

「ラーメン店での木村さんの対応に一部であがっていた『カメラを意識しての行動』という批判的な声に対しては、『カメラの回っていないところで、やさしくされた』という一般人の体験談も寄せられています。しかし、粗品さんはこれにも、『一般人にはやさしくするって』『芸能人はそれ、木村拓哉に言われへんねん。気遣って忖度して。だから、この業界には態度悪いねん』と反論。木村さんが、表の顔と裏の顔を使い分けていることを示唆しています。

今となっては、木村さんがなぜ粗品さんの挨拶を無視したのかはわかりませんが、事あるごとに、この話を蒸し返して木村さんに噛み付く粗品さんに、辟易している視聴者は多そうです。

SMAP解散騒動など、様々な場面でこれまで批判されてきた木村さんですが、中居正広さんの女性トラブルなどをきっかけに、一度も“醜聞”が出ず、工藤静香さんやKoki,さん、Cocomiさんらと温かい家庭を築いている姿が再評価されるようになりました。一方で粗品さんについては、“第七世代”の新進気鋭のお笑い芸人として持ち上げられたのは今や昔。『1人賛否』で最初に木村さんに挨拶を無視されたことを取り上げた際は受けていましたが、いよいよ好感度が逆転してしまったという印象ですね」

そろそろ和解をしてもいいころかも。