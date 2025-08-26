レッズとのカード初戦…パヘスが2打席連発

【MLB】ドジャース 7ー0 レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数無安打1四球だった。チームは7-0で快勝。単独首位に浮上した。

相手先発グリーンと対戦した第1打席ではスライダーを打って三飛。3回無死一塁の第2打席では四球で出塁した。5回の第3打席では一ゴロ。左腕モールと対戦した7回先頭の第4打席では二ゴロに倒れた。

ドジャースは先発シーハンが7回を投げて無失点。キャリア最多10奪三振の好投を見せた。打ってはパヘスが2本塁打4打点の活躍、ベッツにも14号ソロが飛び出して大差をつけた。

同率で首位に並んでいたパドレスはこの日マリナーズに6-9で敗れ、ドジャースが単独首位に浮上。地区優勝マジックを2つ減らして「29」とした。

この日は人気グループ「BTS」のVさんが来場。練習時には大谷が珍しくベンチに姿を見せて2ショット写真を撮影。始球式では山本相手にノーバウンド投球で沸かせた。試合はドジャースのベンチ横で観戦。イニング間に様子が映し出されると、場内は大盛り上がりだった。（Full-Count編集部）