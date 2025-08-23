元コロンビア代表オルティスさんが訪日を報告

女子サッカーの元コロンビア代表で、W杯や五輪に出場したメリッサ・オルティスさんが、日本の航空会社のサービスに感激している。自身のSNSで「信じられないほどの快適さ」と投稿し、飛行機内や空港での体験を紹介した。

広々としたJALビジネスクラスの座席で、提供されたアメニティーや様々な仕掛け、機内食などを次々と紹介した動画を投稿。文面には「素晴らしい体験！ ニューヨークから東京間のJALのビジネスクラスは、信じられないほどの快適さと、ワンランク上のサービスがある」と絶賛した。

和食やラーメンと思われる機内食を堪能し「美味しすぎる！」「日本人シェフが厳選したメニューや世界各国のメニューなど、ヘルシーな料理が豊富に揃っている。ドリンクの選択肢も素晴らしかった」と感激した。座席のヘッドレストの仕掛けにも注目。「ヘッドレストにスピーカーが内蔵されているから、ヘッドホンなしでテレビを見られるの」と驚きの様子。「実はこれは業界初で、JALでのみ利用可能なの」などと紹介していた。

最高のサービスを受け、日本を堪能し「みんなが日本を訪れたいと言っているのは納得したわ。早く日本に戻りたい！」とすでに日本を恋しがっていた。



