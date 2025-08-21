ロシア通信などによると、セルゲイ・ラブロフ露外相は２０日、モスクワで記者会見し、ロシアの再侵略を防ぐウクライナの「安全の保証」について「ロシア抜きで安全保障の問題を真剣に協議しようとすることは妄想だ」と述べた。

安全の保証にはロシアの関与が欠かせないとの立場を示し、枠組みに関する議論を加速させている米欧とウクライナを強くけん制した。

ラブロフ氏は安全の保証に関して、国連安全保障理事会常任理事国の露中米英仏などが「平等の立場」で参加し、実現しなければならないと主張した。安保理のようにロシアが拒否すれば提案を覆せる枠組みを想定している可能性がある。

ロシアは北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の軍部隊がウクライナに配備されることに反対しているが、安全の保証では英独仏などが地上部隊を派遣し、米国が航空支援を行う案が示されている。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は月内に関連文書を交わすと主張しており、ロシアは自国の意向が反映されずに協議が進むのを阻止したい考えだ。ラブロフ氏は「我々は正当な利益を断固確保する」と述べ、ウクライナのＮＡＴＯ加盟を拒否する立場を改めて強調した。

プーチン露大統領とゼレンスキー氏の直接会談を巡っては、ラブロフ氏は「交渉の集大成となるべきで、最大限に綿密な準備が必要だ」と述べ、早期開催は難しいとの考えを示した。