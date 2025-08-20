ギャップがいいじゃん！

Nothingから、同ブランド初のヘッドホン「Headphone (1)」の日本での展開が発表されました。2025年8月28日発売で、価格は3万9800円（公式ストア価格）。Nothing公式サイトのほか、Amazon.co.jpでも予約をスタートしています。

私は職業柄、今までいろんなヘッドフォンを触ってきましたが、この「Headphone (1)」はあまりにもユニーク。試聴できる日を楽しみにしていました。発表会場でじっくり触れましたので、デザインと共に第一印象をお届けします。

物理ボタン、ありがたすぎる

デザイン、やっぱり最高です！ アクリルの外装とアルミニウムのハウジングは、ヘッドホンの歴史から見ても異例の出で立ち。Nothingらしいこの新鮮さこそ、ワクワクできるガジェットってやつでしょう。

物理ボタンが3種類も搭載されていて、タッチ操作を省いているのも特徴です。特に使いやすかったのが、ハウジング上部に見えているローラー型の物理ボタン。

前後に転がすことでボリューム操作が可能。さらに押し込みと長押しにも対応していて、タッチ操作のような「ちゃんと触れてるかな？」といった不安は一切なし。ローラーの下には、パドルと呼ばれる左右に倒して操作する物理ボタンもあります。

さらにハウジング外側には、独自の「Channel Hop」機能を割り当てるためのボタンも。Spotifyなどのストリーミングサービスで作成したプレイリストを集約させることができたり、Nothingのスマホと連携していればAIを呼び出したりと、自由度高めのボタンです。

ハウジングは90度旋回するので、首掛け時はハウジングを外に見せるかたちに。ヘッドホンはファッション要素も重視されますが、この奇抜さはNothingらしさ全開ですねぇ。

シルバーの他にブラックもあります。こちらは意外にも落ち着いた印象で、角度によっては真っ黒にも見える。

装着してみると、シルバーよりも圧倒的に馴染むんですよね。日本人は黒髪＋黒コーデも珍しくないなどの事情のおかげか、ガジェット主張はかなり控えめ。目立ちすぎるのは苦手だなという人は、シルバーよりもこちらがオススメかも。

原音を、良い音で

サウンドについては、見た目の奇抜さとは裏腹にかなり最先端。

イギリスの名門スピーカーメーカーKEFとの共同設計になっており、音の性格はHi-Fi路線に振り切っています。ハイレゾ、LDAC、USB-C有線と、ソースは何でもバッチコイ。

イヤーパッドはモチっとサラっとした手触り。フィット感も良好で、高いノイキャン性能も実感しました。先述したローラーでノイキャンと外音取り込みの切り替えもスムーズで、軽やかに使えますね。

バッテリー時間は最大約80時間（公式サイトによる。コーデックAAC、ノイキャンOFF時）、ノイキャンON時は最大約35時間。5分の充電で約2.4時間（ノイキャンON）の再生が可能です。比較されがちなAirPods Maxに対して、スタミナ面ではかなりリードしています。

音にもファッションにも、ワクワクを

アルミニウムやアクリルといった個性的素材に目が行きがちですが、細かなディテールも見ごたえがあります。ハウジングのヒンジ部、ヘッドバンドのラウンド処理など、随所に建築的な美を感じました。

あと、フラッグシップヘッドホンとして4万円を下回るのはお財布にも優しい。8万円オーバーのAirPods Maxが特例だとしても、おおむね4万円は超えがちなプロダクトですから。

ピュアなサウンドを手に届く価格で、なおかつデザインにも遊び心を。

これこれ、こういうのですよ、テクノロジーやガジェットへのワクワク感って！