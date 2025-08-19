¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÆ¬Éô»àµå¤ÎÆüÂç»°¡¦¾¾²¬¤Ï¡Ö´éÌÌÂÇËÐ¡×¤Î¿ÇÃÇ¡¡ÂÎÄ´ÌäÂê¤Ê¤±¤ì¤Ð20Æü°Ê¹ßÉüµ¢²ÄÇ½
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè13Æü¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡ÆüÂç»° 5¡½3 ´ØÅìÂè°ì¡Ê2025Ç¯8·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìÀ¾ÅìµþÂÐ·è¤ÏÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬5¡½3¤ÇÁ°Ç¯½àÍ¥¾¡¤Î´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤òÇË¤ê¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë4¶¯¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡9²ó2»àÆóÎÝ¤«¤é2ÈÖ¡¦¾¾²¬Íã¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ø¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¤Îµå¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Æ¬Éô»àµå¡£ÇØÃæÂ¦¤Ø¤è¤í¤á¤¤¤¿¾¾²¬¤ÏÎ¾¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤«¤é»°ÌÚÍÂ¤´ÆÆÄ¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢¾¾²¬¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ØÌá¤Ã¤¿¡£Î×»þÂåÁö¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¸å¡¢9²óÎ¢¤ÏÍ··â¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â½¢¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËËÜÎÝÉÕ¶á¤ØÌá¤í¤¦¤È¤·¤ÆÂ¸µ¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µå¿³¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢À°Îó¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇCT¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢´éÌÌÂÇËÐ¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¡£20Æü°Ê¹ß¡¢ÂÎÄ´¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö¡Ê»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¾ì½ê¤ÎÄË¤ß¤Ï¡Ë¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤¹¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯¤è¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢4¶¯¿Ê½Ð¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Ã¤¿¼Â´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£Áê¼ê¤¬¤É¤³¤È¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡Ë»°ÌÚ¤µ¤ó¤â¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£