すやすや眠るゴースト！東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”グミキャンディー、ミニスナックケース付き
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日（水）から10月31日（金）まで、秋のスペシャルイベント東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”を開催！
今回は、そんな東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に両パークで提供される「グミキャンディー、ミニスナックケース付き」を紹介していきます。
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”グミキャンディー、ミニスナックケース付き
価格：1,300円
発売日：2025年9月16日(火)から2025年10月31日
販売店舗：東京ディズニーランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」／東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」
今回紹介するのは、“ディズニー・ハロウィーン2025”期間中に販売される「グミキャンディー、ミニスナックケース付き」
雲の上で寝ているゴーストがデザインされたミニスナックケース。
ケースは半透明で、中のグミが透けて見える仕様です。
すやすや眠るかわいいゴースト！
東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”グミキャンディー、ミニスナックケース付きの紹介でした☆
