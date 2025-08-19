「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのが19日までにX（旧ツイッター）を更新。ガチャガチャに巨額を投入したことを明かし“破産危機”を警戒した。

あのは「ここ二日間で収録と収録の間1.2時間空いた瞬間ガチャガチャ駆け込んで短期集中型で8万円使ってた」と顔文字を交えつつ告白。「多分このままスマホのオンラインクレーンゲームで50万課金(前に番組では50万って言ってたけどその後やり続けてうん百万円課金ヘタクソォ)してた時のように このまま取り憑かれたようにやり続けて通帳の額の見方もわからないまま破産する未来が見えたけど辞めることはできないから情けない」とつづった。

続くポストでは「最近ようやくオンラインクレーンゲームも再開して無事タコピーのBIGぬいぐるみと初音ミクのフィギュア(ラブver.ベリーver)×2体ずつGETした。下手すぎてお金なくなっちゃうよー」とも書いた。

これらの投稿に対し「楽しそうで何より」「頑張ってるんだからその分使ったっていーじゃんいーじゃん」「破天荒」「凄い金額」「破産は困る！笑」「ガチャガチャに8万は凄すぎる、たのしそう」「次元が違う何処の世界だ？」などとさまざまな反響の声が寄せられている。