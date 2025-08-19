この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資系YouTuber・ネコ山さんが、「毎月現金とポイントを貰おう　クレカ積立技　ゆっくり売りと即売り」と題した動画を公開。クレジットカード積み立て投資の「即売り」と「ゆっくり売り」という2つの手法について、自身の経験とノウハウを余すことなく語った。

動画冒頭でネコ山さんは、「買って売って、買って売って。ポイント貰える。これが、クレカ積み立て即売りっすよ」と、話題の“即売り”テクニックを分かりやすく解説。楽天証券やSBI証券など、各証券会社の特徴にも触れ、「自分でお金出してないのに、クレカ会社と証券会社の間でお金がくるくる回りますよ。さらにクレカ積み立て分のポイントが入ってきます」と、その仕組みとメリットを語った。

一方、視聴者から多く寄せられる「ゆっくり売り」にも独自の見解を披露。「僕がやってるのは、クレカ積み立て、ゆっくり売りっす。ゆっくり売りは積み立てされたら即売らないんす。値が上がってきて、利が乗ったら売ればいい」と、保有期間中の値上がり利益を狙いながらポイントも獲得できる“一石二鳥”の手法で得ている収益について紹介した。

さらに「チャレンジャー向けではあるんですけど、利益おっきいっすからね」と語り、「資金に余裕が出てきたらチャレンジしてください。これは結構、破壊力大きいと思います」と、視聴者に向けエールも。

また動画中盤では、「パソコン作業が多いですが目が疲れませんか」という質問にも答え、自らLEDモニターが苦手で15年前の蛍光灯モニターを愛用していると明かし、「体が疲れないんすよ」と独特なこだわりも披露した。

動画の締めくくりには、「僕のやってる全部のポイカツ、紹介コード一覧は概要欄に貼っています。皆さんのポイカツの役に立つかもしれないっす」「将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と視聴者に呼びかけ、次回の動画も期待させる内容で締めくくった。

