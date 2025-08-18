『全スーパー戦隊展』歴代レッドのお出迎えグリーティング実施決定
東京ドームシティ プリズムホールで開催中の、1975年に放送開始された『秘密戦隊ゴレンジャー』から最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』まで、50年にわたる「スーパー戦隊シリーズ」の歴史を網羅する展覧会『全スーパー戦隊展』（27日まで）でお出迎えグリーティングが実施されることが決定した。
【動画】歴代スーパー戦隊300人が大集結！ゴジュウジャーキャストと夢のコラボ実現
8日から開催されている『全スーパー戦隊展』。連日の大盛況となっている。同会場で実施している展覧会の応援隊長・関智一企画の「スーパー戦隊 Dream Greeting」も、『スーパー戦隊』愛あふれる“夢の2分間”を満喫できる機会として、全日完売となっている。あわせて「もっとたくさんのスーパー戦隊に会いたい」「Dream Greetingに登場しないスーパー戦隊にも会いたい」などの声が届いている。
多くのファンの要望に応えるべく、歴代レッドによる「お出迎えグリーティング」の実施が決定した。『全スーパー戦隊展』会場入口で、各日2人ずつ日替わりで、「スーパー戦隊 Dream Greeting」に登場しない歴代レッドたちがファンをお出迎えする。実施日の20日から22日、25日から27日の午前10時から午後2時に来場した人すべてが対象となる。写真・動画の撮影はOK（※SNS投稿は写真のみOK）となる。
●登場戦士
8月20日：アバレッド／リュウソウレッド
8月21日：シシレッド／ゲキレッド
8月22日：ハリケンレッド／ゴーグルレッド
8月25日：レッドファルコン／バルイーグル
8月26日：デンジレッド／メガレッド
8月27日：ダイナレッド／レッドレーサー
【動画】歴代スーパー戦隊300人が大集結！ゴジュウジャーキャストと夢のコラボ実現
8日から開催されている『全スーパー戦隊展』。連日の大盛況となっている。同会場で実施している展覧会の応援隊長・関智一企画の「スーパー戦隊 Dream Greeting」も、『スーパー戦隊』愛あふれる“夢の2分間”を満喫できる機会として、全日完売となっている。あわせて「もっとたくさんのスーパー戦隊に会いたい」「Dream Greetingに登場しないスーパー戦隊にも会いたい」などの声が届いている。
●登場戦士
8月20日：アバレッド／リュウソウレッド
8月21日：シシレッド／ゲキレッド
8月22日：ハリケンレッド／ゴーグルレッド
8月25日：レッドファルコン／バルイーグル
8月26日：デンジレッド／メガレッド
8月27日：ダイナレッド／レッドレーサー