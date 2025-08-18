【一番くじ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」】 9月19日 発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、9月19日に発売を予定している「一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の全ラインナップを公開した。

本商品は、9月19日に公開予定の劇場版「チェンソーマン レゼ篇」に合わせて発売されるハズレなしのキャラクターくじ。ここでしか手に入らない描きおろしグッズが多数登場する。

A賞には、「チェンソーマン」に登場する女性「レゼ」を立体化した約18cmの「レゼ フィギュア」、B賞には、ボムを約15cmで立体化した「ボム フィギュア」がそれぞれ登場する。C賞にはレゼの描きおろしイラストを使用したバスタオルが登場するほか、D賞にはチェンソーマンの描きおろしイラストを使用したアクリルボード、E賞にはボムの描きおろしイラストを使用したアクリルボード、F賞にはマキマの描きおろしイラストを使用したアクリルボードがそれぞれラインナップされている。

またG賞には、全10種の描きおろしイラストを使用したアクリルスタンド、H賞には全10種のクリアポスター、I賞には、登場キャラクターたちを「きゅんキャラ」シリーズよりデフォルメした可愛いデザインのラバーチャームが登場。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、ボムと戦うビームにのったチェンソーマンをイメージしたフィギュア「チェンソーマン＆ビーム フィギュア MEGAIMPACT」が用意されている。

【一番くじ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」 ラインナップ】

A賞「レゼ フィギュア」

B賞「ボム フィギュア」

C賞「バスタオル」

D賞「チェンソーマン アクリルボード」

E賞「ボム アクリルボード」

F賞「マキマ アクリルボード」

G賞「アクリルスタンド」

H賞「クリアポスター」

I賞「ラバーチャーム」

ラストワン賞「チェンソーマン＆ビーム フィギュア MEGAIMPACT」

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社