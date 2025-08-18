「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、7月18日の初日からの31日間で興行収入（興収）257億8265万6600円、動員1827万2941人を記録した。「鬼滅の刃」公式Xアカウントが18日、発表した。

12日に発表した25日間時点の記録は興行収入（興収）220億7219万1500円、動員1569万8202人だったが、そこから興収37億円を積み上げ、同255億円の14年の米アニメ映画「アナと雪の女王」、同251億7000万円の16年「君の名は。」を抜き、日本歴代歴代興収ランキングで4位に浮上した。公式Xは「大変多くの方にご鑑賞頂き心より御礼申し上げます。様々な形式で上映頂いております感謝と共に、引き続き、何卒よろしくお願い致します」と感謝した。

403億3000万円の日本歴代最高興収を記録した20年の前作「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」は、20年10月16日の初日から38日の同11月23日に興収259億円を記録し「アナ雪」「君の名は。」超えて、当時の歴代3位に浮上していた。一部で興収の伸びが鈍化したとの報道もあったが、前作より速いスピードで「アナ雪」「君の名は。」を抜き去った。歴代の興収250億円超え作品は、これで6作目となったが、ベスト5中、2作に「鬼滅の刃」が名を連ねた。

「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」は、全国452館で公開され、7月20日までの週末3日間で興収55億2429万8500円、動員384万3613人、同21日までの4日間で同73億1000万円、同516万人を記録。同18日だけで興収16億4605万200円、動員115万5637人の数字をたたき出し「−無限列車編」が初日に記録した、12億6000万円を4億円近く上回り初日成績の歴代最高興収を記録した。

20日には、同じ公開3日目で「−無限列車編」が記録した16億5000万円を4億円も上回る20億3782万200円、動員142万1804人と単日成績の歴代最高を記録。週末3日間のオープニング成績も「−無限列車編」の46億2000万円を9億円上回り、日本で公開された映画史上3つも記録を更新。それに続き。公開8日で4つ目の日本記録となり、日本映画史に残る大ヒットを記録し、特にスタートの3日間で興収46億2000万円を突破し“鬼スタート”とも呼ばれた「−無限列車編」のスタートを上回る“上弦の鬼スタート”を切った。

さらに、初日から8日間で興収100億円を突破し、日本で公開された映画史上、最速での興収100億突破の新記録を打ち立てた。また、6月27日までの10日間では、興収128億7217万6700円、動員910万4483人を記録。それまでの興収100億の大台突破の最速記録は「−無限列車編」が記録した公開10日（興収が107億5423万2550円）で、それより2日早い記録となった。

その前の記録が、宮崎駿監督の01年「千と千尋の神隠し」の25日で、「−無限列車編」は19年ぶりに記録を大幅に更新していたが、破られないとみられていた前作の記録を、さらに更新した。

「劇場版 鬼滅の刃 無限城編」は、3部作として製作、公開され「−第一章 猗窩座再来」は、3部作の第1作。声優・花江夏樹が演じる主人公竈門炭治郎（かまど・たんじろう）は、鬼殺隊最高位の剣士である柱とともに戦い「無限列車」では炎の呼吸を使う、炎柱の煉獄（れんごく）杏寿郎（声＝日野聡）、「遊郭」では音柱・宇髄天元（うずいてんげん、声＝小西克幸）、「刀鍛冶の里」では、霞柱・時透無一郎（ときとう・むいちろう、同＝河西健吾）と恋柱・甘露寺蜜璃（かんろじ・みつり、同＝花澤香菜）とともに激闘を繰り広げた。来たる鬼との決戦に備え、隊士たちと共に柱による合同強化訓練「柱稽古」に挑んでいる最中、鬼殺隊の本部で・産屋敷邸に鬼舞辻無惨（きぶつじ・むざん、声＝関俊彦）が現れ、お館様の危機に駆けつけた柱と炭治郎は無惨の手によって謎の空間へと落とされてしまう。

炭治郎たちが落下した先は鬼の根城・無限城。炭治郎と水柱の冨岡義勇（声＝櫻井孝宏）は、煉獄と激闘を展開し、打倒した上弦の参の鬼・猗窩座（あかざ、声＝石田彰）と相まみえる。

◆「鬼滅の刃」 吾峠呼世晴（ごとうげ・こよはる）氏原作の人気漫画。大正時代を舞台に、炭治郎が家族を殺した鬼と戦うために修業して「鬼殺隊」に入隊し、鬼と化した妹禰豆子（ねずこ、同＝鬼頭明里）を人間に戻す方法を探し、仲間の我妻善逸（あがつま・ぜんいつ、同＝下野紘）、嘴平伊之助（はしびら・いのすけ、同＝松岡禎丞）とともにさまざまな鬼と戦い、成長しながら友情や絆を深めていく物語。16年2月15日発売の「週刊少年ジャンプ」で連載がスタートし、20年5月18日発売の同誌まで4年3カ月の間、休載なしで205話掲載。単行本1〜23巻の累計発行部数は1億5000万部を突破した。

◆「テレビアニメ 鬼滅の刃」 19年4月から9月まで「竈門炭治郎 立志編」が各局で放送され、人気が爆発的に高まった。原作漫画の7、8巻をアニメ映画化した「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」は20年10月16日に公開。40人以上の行方不明者を出しているという無限列車を舞台に、炭治郎たちと史上最強の敵・魘夢（えんむ、声＝平川大輔）との激闘が描かれた。テレビシリーズにも出た鬼殺隊の最高位“柱”の1人で、炎の呼吸を使う煉獄（れんごく）杏寿郎（声＝日野聡）が任務に挑む姿が初めて描かれ、猗窩座との激闘と煉獄のおとこ気も話題に。公開から11週、73日目の20年12月27日に興収324億7889万5850円を記録。01年の宮崎駿監督のスタジオジブリ作品「千と千尋の神隠し」の興収316億8000万円を超え、日本映画の歴代興収記録を更新。最終的には403億3000万円の日本歴代最高興収を記録した全世界で累計動員約4135人、総興収は約517億円を記録した。同作をテレビアニメ化して、21年10月10日からフジテレビ系で全7話が放送。同12月5日から22年2月13日まで「鬼滅の刃 遊郭編」が放送された。232月からワールドツアー上映「『鬼滅の刃』上弦集結、そして刀鍛冶の里へ」が開催され、同4月から同系で「−刀鍛冶の里編」、24年5月には「−柱稽古編」が放送。同編最終話の放送後に「劇場版 鬼滅の刃 無限城編」を3部作として製作すると発表。