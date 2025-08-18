『サザエさん』70年大阪万博の回を再放送、新作では“開催中”の万博へ
フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、1970年6月14日放送の再放送となる「サザエ万博へ行く」と、新作「サザエ再び万博へ行く」を24日に放送する。
「サザエ再び万博へ行く」
○「サザエ万博へ行く」(※1970年6月14日放送の再放送)
サザエたちは1970年開催の大阪万博に来ていた。太陽の塔の前で張り切って写真を撮る一家。外国人観光客が多く、英語のコミュニケーションに四苦八苦する。動く歩道に乗って景色に見ほれていると、タラオが居なくなっていた。タラオはいつの間にか逆方向の動く歩道に乗っていて、サザエたちは慌てる。
○「サザエ再び万博へ行く」
大阪・関西万博にやってきたサザエたち。大屋根リングの大きさに圧倒され、さっそくリングの上に上り、パビリオンや六甲山の景色を堪能する。カツオの希望で、まずは日本館を訪れ、火星の石の展示を見る。それは南極で見つかった隕石らしく、一家はどうしてこの隕石が火星から来たと分かったのだろうかと不思議に思う。
(C)長谷川町子美術館
