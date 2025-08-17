『アオアシ』２週間限定で無料公開 / “超快適”冷却ファン付きリュック【まとめ記事】
人気サッカー漫画『アオアシ』（小林有吾）の最終巻となる第40巻が、2025年8月29日(金)に発売される。これを記念して、8月15日から8月28日までの2週間限定で、小学館のWEB漫画サイト「ビッコミ」と、漫画アプリ「マンガワン」「サンデーうぇぶり」にて、コミックス39巻分を無料公開する。他にも、あいテレビでの『アオアシ』の特番放送や、愛媛ＦＣとコラボした「アオアシサンクスマッチ」を開催予定。これまで応援してくださったファンの皆様はもちろん、初めて本作に触れる人も、この機会に『アオアシ』を楽しんで、感動の最終巻を待とう。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、熱中症対策にもおすすめな、背中の蒸れを防ぐ冷却ファン付きリュック「200-BAGBPFAN1」を取扱にて発売した。底面に搭載された大型ファンが外気を取り込み、背面ホールから風を放出。炎天下でも背中がムレず、快適に過ごせます。汗をかきやすい通勤やレジャー時に、まるで扇風機を背負っているような涼しさを体感できる。キャンプ、登山、釣りなどのアウトドアはもちろん、ビジネスカジュアルにも合うブラックカラーとシンプルなデザイン。約25Lの大容量で、A4ファイルやノートPCも収納可能。日常使いにもマッチする多機能バッグだ。USB-A対応のモバイルバッテリーから簡単に給電。リュックのショルダーベルトにあるリモコンで風量を3段階（弱・中・強）に調節可能。約4〜9.5時間の連続稼働で、シーンに応じた使い分けが可能だ。
※モバイルバッテリーは付属していない。
■収納も運搬もスマートに！鍵付きワイヤレスガイドシステム収納ケース
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ショルダーベルト付きで持ち運びもしやすく、ワイヤレスガイドシステム本体や充電器を収納できるアルミケース「400-HSGS-BOX1K(400-HSGS001/MM-WGS4用)」、「400-HSGS-BOX2K(400-HSGS002/MM-WGS6用)」を発売した。ワイヤレスガイドシステム本体や専用充電クレードルなどの機器がすっきり収まる専用設計だ。必要な機材をひとつのケースにまとめて整理できるため、準備や撤収の効率も大幅にアップします。現場での使用を想定した利便性を追求した。
■サウジアラビア王国館、アニメ『アサティール２・未来の昔ばなし』を特別上映【大阪・関西万博】
2025大阪・関西万博のサウジアラビア王国館では、2025年8月17日（日）18:30〜20:30（17時30分開場）に、ナショナルデーホール・レイガーデンでサウジアラビアの映画を上映する。伝統と現代性を融合させた魅力的なストーリーテリングで知られるサウジアラビアと日本の共同制作アニメシリーズ『アサティール・未来の昔ばなし』のシーズン2が上映される。
■設置も角度も自由自在！充電式LED作業灯
サンワサプライ株式会社は、6段階調光と自在な角度調整が可能なLEDワークライト「LED-WL2」を8月下旬に発売予定。防水規格IPX6対応で、雨天でも使用できるLED作業灯だ。充電式でコードレス、自由な持ち運びができる。また、フック吊り下げや三脚取り付け、ネオジム磁石によるスチール面固定など、多彩な設置方法に対応し、あらゆる作業シーンを強力にサポートする。LEDの照射向きを自由に変えられ、光が欲しい場所にしっかり照射できる。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利だ。自動車やフォークリフトにもそのまま取り付けできる。
■『アオアシ』最終40巻発売直前！8月15日(金)より39巻分を２週間限定で無料公開
■背中の蒸れを防ぐ！“超快適”冷却ファン付きリュック
