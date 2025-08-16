¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÉ¹¤Î¤è¤¦¡×°¦»Ò¤µ¤Þ¡¡¿Üºê¤´ÀÅÍÜ¤ÇÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÆ©ÌÀ¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡×¤Î¤ªÃÍÃÊ¤È¥Ö¥é¥ó¥É
8·î5Æü¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤Ç¤Î¤´ÀÅÍÜ¤ò½ª¤¨¡¢Î¾ÊÅ²¼¤è¤ê°ìÂÀè¤Ëµ¢µþ¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£
¡Ö1Æü¤Ë°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ìó100¿Í¤¬½Ð·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢±Ë¤¬¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¡ØÅ·µ¤¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È±þ¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Î¿Üºê¤Ç¤Î¤´ÀÅÍÜ¤ÎºÝ¤â¡¢µ¼Ô¤Ë¡Ø³¤¤Ç±Ë¤°¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡¢³¤¤¬¤ª¹¥¤¤Ê°¦»Ò¤µ¤Þ¡£ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢5Æü´Ö¤ÎÂÚºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤Ç¤Î¡È²ÆµÙ¤ß¡É¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤Ç¤Ï¡¢¾®²ÖÊÁ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢¾åÉÊ¤ÊÇò¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦²Æ¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤ÇÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¡£¼ª¸µ¤Ë¤ÏÍÉ¤ì¤ë¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÉ¹¤Î¤è¤¦¤ËÎÃ¤·¤²¤Ê¡¢Æ©ÌÀ¤Î¥¥å¡¼¥Ö¤¬Æó¤ÄÏ¢¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢Ý¯°æ¹È¸¨¤µ¤ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥â¥ß ¥Ñ¥ê¡Ù¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï28500±ß¡£¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æµ±¤¯¥¥å¡¼¥Ö¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤ª¹¥¤ß¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë³Ø½¬±¡Âç³Ø¤ËÅÐ¹»¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥â¥ß ¥Ñ¥ê¡Ù¤Ï¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤òÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡¢¹Ä¼¼¤È·Ò¤¬¤ê¤Î¿¼¤¤¡Ø¶äºÂ¡¦ÏÂ¸÷¡Ù¤Ç¼è°·¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤¯¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë