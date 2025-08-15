コミケに「家庭科のドラゴン」再臨　裁縫箱からアクスタまで“神器”集結

株式会社サンワードが手がける人気コンテンツ「家庭科のドラゴン」が、2024年に続き2年連続でコミックマーケット（コミケ）に降臨。

8月16日・17日に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット106」の企業ブース（No.1923）にて、家庭科のドラゴンこと「ルール レジェ-BLACK DRAGON-」の新作神器（グッズ）が多数登場します。

■ 2年連続で東京ビッグサイトに登場

今回のブースでは、家庭科のドラゴンをあしらった多彩なアイテムがラインナップ。

TシャツやフルグラフィックTシャツ、ロックバンドTシャツといった定番アパレルから、エプロン、ボクサーパンツ、サコッシュ、タオルといった日常使いできるものまで勢揃い。

さらにはアクリルスタンドやキーホルダー、カードゲーム用プレイマット、クリアファイルなどのコレクションアイテムも充実しています。

■ 原点「裁縫箱」も健在

もちろん、シリーズの原点である「裁縫箱ウイング／ドラゴンの裁縫セット」も購入可能。ユニットボックスや糸切りばさみ、竹ざし、チャコえんぴつといった裁縫道具がセットになっている、ファン必携の神器です。

ナップザックキットも販売されるため、一緒に買ってみるのも面白いかもしれません。

■ 人気作家・他作品とのコラボも展開

また、漫画家・根田啓史さん描き下ろしのドラゴンイラストを使用した、ブロックチェーンゲーム「SNPIT」とのコラボグッズや、TVアニメ「水属性の魔法使い」とのコラボ特典も用意。

各日先着500名の購入者には「水属性の魔法使いの水（オリジナルコラボラベル）」と「家庭科のドラゴン×SNPITコラボショッパー」がプレゼントされるとのことでした。

サンワードの公式Xでは「コミケ参戦します！よろしくどうぞ！」と、開催前から気合十分のポストを発信。グッズのお品書き画像をはじめとする情報が徐々に公開され、SNS上ではすでに期待の声が高まっています。

昨年に続き、再び東京ビッグサイトに舞い降りる「家庭科のドラゴン」。その存在感は、今年も会場の熱気をさらに高めてくれそうです。

