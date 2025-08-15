¡ÔÉÔÆ±°ÕÈÝÄê¡¢¤ªÎé¥á¡¼¥ëÁ÷¤ê¹ç¤¦Ãç¡ÕÃæµïÀµ¹»á¡¡¶¯µ¤¤Ê¡ÈÈ¿ÏÀ¡É¤¬Èï³²½÷À¤ËÆó¼¡²Ã³²¤Î»ØÅ¦¡Ä¸«²òÌä¤¦¤¿ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¡×
¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢A¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¡£ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤Æ¤«¤é8¥«·î¤Û¤É·Ð¤Ä¤¬¡¢¼ýÂ«¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Ï°ì¸þ¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢3·î31Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤ÈÇ§Äê¡£
¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ãæµï»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬5·î12Æü¤Ë¡Ô¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤«¤é°ìÈÌÅª¤ËÁÛµ¯¤µ¤ì¤ëË½ÎÏÅª¤Þ¤¿¤Ï¶¯À©Åª¤ÊÀÅª¹Ô°Ù¤Î¼ÂÂÖ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ¤Ê¤É¤ÈÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿Ê¸½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢¾Úµò¤Î³«¼¨¤òÍ×µá¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤ÏA¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆó¼¡²Ã³²¤¬µ¯¤³¤ë·üÇ°¤òÍýÍ³¤ËµñÈÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæµï»áÂ¦¤Ï7·î¤Þ¤Ç¤Ë5²ó¤â¡ÈÈ¿ÏÀ¡É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ÏÅö»ö¼Ô´Ö¤ËÄ¾ÀÜ¤Î¸ÛÍÑ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤²¡¢¡Ô¤Þ¤¿Î¾¼Ô¤Ë¤ÏÊ£¿ô²ó¤Î²ñ¿©¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæµï»á¤ÈÈà½÷¤Ï²ÈÂ²¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î½ÐÍè»ö¤Ë´Ø¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤¢¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¡ÖÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡×Åù¤Î¤ªÎé¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢¿Æ¤·¤¤Ãç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ëÄ¾Á°¤ËÃæµï»á¤¬A¤µ¤ó¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¯ºÝ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¡¢A¤µ¤ó¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤¦ºÝ¡¢Ãæµï»á¤ÏÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¼«¿È¤ÇÅ¹¤òÃµ¤¹»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢2¿Í¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤³¤È¤òºÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæµï»á¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤º¡¢Å¹¤âÃµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡È¤ªÎé¤ò¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¡É¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÃæµï»á¥µ¥¤¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÈÆó¼¡²Ã³²¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢8·î6ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡Ù¤Ê¤é¤Ó¤Ë7ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ç¡¢¡È·èÄêÂÇ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÂ³Êó¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÃæµïÀµ¹ ¡ÈÀË½ÎÏ¡É¤ÎÁ´ËÆ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡ª¡ÔÄÌÃÎ½ñ¤Ë¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅùºá¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡Õ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢A¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬Ãæµï»á¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡ÖÄÌÃÎ½ñ¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢A¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï6Æü¤Ë¤¹¤°¤µ¤ÞÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÄÌÃÎ½ñ¤ò¡Ô½Ð½ê¼«ÂÎ¤ä¿¿µ¶¤âÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¡Õ¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ô¤³¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÀË½ÎÏ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤éÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿ÉÔÆ±°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¡¢Åö¿¦¤é¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢À¼ÌÀ¤Ç¡ÔÁê¼êÊýÂåÍý¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áê¼êÊý½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¼éÈëµÁÌ³¤ò½å¼é¤µ¤»¤ë¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½µ´©»ïÅù¤ÎÂè»°¼ÔÇÞÂÎ¤Ë¤è¤ë¾ðÊó³«¼¨¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¹¡Õ¤È¤ÎµºÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈA¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤¬¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÆÉ¤á¤ë¼çÄ¥¤â¤¢¤ê¡¢A¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¹³µÄ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò6ÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
A¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ÏÃæµï»áÂ¦¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤¿¤«¤âÈï³²½÷À¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¤äÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëÅö¿¦¤¬¼éÈëµÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤âÅö¿¦¤â¼éÈëµÁÌ³¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ïº£²ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ìÀÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤ÈÈÝÄê¡£Â³¤±¤Æ¡Ô¤à¤·¤í¡¢ËÜ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÉÔÆ±°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÃæµï»áÂåÍý¿Í¤é¤¬ËÜÊ¸½ñÃæ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÔÃæµï»áÂ¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÉ½¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ò½Ò¤Ù¤ÆA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÆó¼¡²Ã³²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃæµï»áÂåÍý¿Í¤é¤ÎÊ¸½ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¡¢¹¶·â¤¬¤Þ¤¿·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Õ¤È¤·¡¢À¤´Ö¤Ë¤âA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤ä¹¶·â¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæµï»áÂ¦¤¬È¿ÏÀ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¹¶·â¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áX¤Ç¤Ï¡ÔÈï³²½÷À¤ËÆó¼¡²Ã³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Õ¡ÔÈ¿ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éË¡Äî¤ÇÇò¹õ¤Ä¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡Õ¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ãæµï»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¡¢Ãæµï»áÂ¦¤Î°ìÏ¢¤Î¼çÄ¥¤¬A¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆó¼¡²Ã³²¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«²ò¤ä¡¢A¤µ¤ó¤ÈÁÊ¾ÙÅù¤ÇÁè¤¤»ö¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë°Õ¸þ¤ÎÍÌµ¡¢²¿¤ò¤â¤Ã¤ÆÃæµï»á¤ÎÌ¾ÍÀ¤¬²óÉü¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£