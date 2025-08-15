出会えたら即カゴ推奨ーーッ！【セリア】ポーチにさっと忍ばせたい♡「キャラグッズ」

キャラクターアイテムの人気が高まっている中で、ぜひ注目してほしいのが【セリア】！ 最旬のものや定番人気のキャラだけでなく、懐かしさを感じるキャラグッズもずらりと揃っています。編集部が注目したのは、「ハム太郎」のグッズ。かわいいだけじゃなく実用性のあるアイテムをピックアップしました。

スマートに持ち歩きやすいハム太郎ミラー

【セリア】「カードミラー」\110（税込）

ハートリボンの中で仲良くウィンクする、ハム太郎とリボンちゃんのイラストがキュートなカード型のミラー。ハートモチーフとひまわりの種が散りばめられたポイントもかわいさ満点。薄手なのでポーチの中でもかさばりません。外出時のちょっとしたメイク直しに便利なアイテムです。

マルチに使えるミニクリップ

【セリア】「アクリルへアクリップ」\110（税込）

小さなハート型のクリップにちょこんと描かれた表情がなんとも愛らしい、リボンちゃんのクリップ。キャラクターは15種類で、ブラインドアイテムなので開けるまでのワクワク感が楽しめそうです。メイク中の前髪を留めておく際にはもちろん、ポーチに挟んでおけば見るたびに気分が上がるかも！

