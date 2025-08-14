大人のオシャレは【上下ユニクロ】で！ 40・50代が真似したい♡「大人カジュアルコーデ」

シンプルだけど格好よく決まる。そんな理想の大人カジュアルが上下【ユニクロ】アイテムで叶うかも。今回はおしゃれママの@goppiiiyさんが提案する「大人カジュアルコーデ」をピックアップしました。落ち着いた色味とシルエットで今っぽさを演出する着こなしは、40代・50代の大人女性にしっくりマッチしそう。

シンプルでも手抜きに見えない洗練カジュアル

ワイドでこなれ感のあるシルエットで、下半身のすっきり見えを狙うカーブジーンズを取り入れたコーデ。下半身にボリュームが出る分、上半身はコンパクトにすると好バランスに仕上がります。シンプルなワンツーもいいけれど、物足りなさを感じたらショートシャツを羽織って立体感をプラスしてみて。

カーキのワンカラーで大人カジュアルに

深みのあるカーキのノースリーブトップスとパンツをセットアップ風に着こなしたワンカラーコーデ。シンプルな組み合わせながら、トレンド感と落ち着きを両立した絶妙なバランスが魅力です。足元は細めのストラップサンダルで抜け感を出しながら、エッジィなネックレスで顔まわりにアクセントをプラス。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@goppiiiy様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M